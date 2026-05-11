Rainha Marta envia presente especial para atleta do Vasco Feminino; veja

A Rainha Marta enviou um presente especial para Isadora, atleta do Vasco Feminino formada em São Januário. Além disso, a camisa 10 da Seleção Brasileira gravou um recado direcionado à jogadora vascaína, que cresceu tendo a maior vencedora do futebol feminino como principal inspiração dentro e fora de campo.

Isadora também se inspira nas atletas que abriram caminhos para o futebol feminino no Vasco, principalmente Marta, considerada a maior jogadora da história da modalidade. Entretanto, o clube carioca decidiu transformar essa conexão em uma ação simbólica para aproximar ainda mais as novas atletas da trajetória construída pela modalidade dentro da instituição.

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Marta enviou uma mensagem de incentivo para Isadora e destacou a importância da dedicação na trajetória dentro do futebol. Continue batalhando com muita determinação, muita perseverança pra alcançar os seus objetivos na vida, declarou a Rainha do Futebol em recado direcionado à atleta do Vasco Feminino.

De Cria para Cria! Depois do EP de #CriasDaColina com a Isadora, a Rainha Marta , também formada em São Januário, enviou um recado especial para quem cresceu tendo nela a maior inspiração. #MeninasDaColina#VascoDaGama pic.twitter.com/Pb0AYi5P2E Vasco Feminino (@vasco_feminino) May 11, 2026





A iniciativa faz parte de um novo projeto implementado pelo Vasco nesta temporada. O objetivo é valorizar o futebol feminino e fortalecer o vínculo das jogadoras contratadas com a história do clube. Além disso, a diretoria busca ampliar o reconhecimento da modalidade dentro de São Januário.

O Vasco passou a entregar, a partir deste ano, um kit de boas-vindas para todas as atletas contratadas. O material reúne itens personalizados do clube e um panfleto informativo que apresenta a trajetória do Vasco no futebol feminino. Além disso, as jogadoras também participam de uma conversa mais informativa sobre a história da instituição e a importância da modalidade no clube.

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Marta mantém legado histórico no Vasco Feminino