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Rainha Marta envia presente especial para atleta do Vasco Feminino; veja

Clube criou ação de boas-vindas para valorizar jogadoras e reforçar a história do futebol feminino em São Januário

Marta mantém ligação com o Vasco Feminino - (crédito: Foto: Reprodução)
Marta mantém ligação com o Vasco Feminino - (crédito: Foto: Reprodução)

A Rainha Marta enviou um presente especial para Isadora, atleta do Vasco Feminino formada em São Januário. Além disso, a camisa 10 da Seleção Brasileira gravou um recado direcionado à jogadora vascaína, que cresceu tendo a maior vencedora do futebol feminino como principal inspiração dentro e fora de campo.

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Isadora também se inspira nas atletas que abriram caminhos para o futebol feminino no Vasco, principalmente Marta, considerada a maior jogadora da história da modalidade. Entretanto, o clube carioca decidiu transformar essa conexão em uma ação simbólica para aproximar ainda mais as novas atletas da trajetória construída pela modalidade dentro da instituição.

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Marta enviou uma mensagem de incentivo para Isadora e destacou a importância da dedicação na trajetória dentro do futebol. Continue batalhando com muita determinação, muita perseverança pra alcançar os seus objetivos na vida, declarou a Rainha do Futebol em recado direcionado à atleta do Vasco Feminino.

 

A iniciativa faz parte de um novo projeto implementado pelo Vasco nesta temporada. O objetivo é valorizar o futebol feminino e fortalecer o vínculo das jogadoras contratadas com a história do clube. Além disso, a diretoria busca ampliar o reconhecimento da modalidade dentro de São Januário.

O Vasco passou a entregar, a partir deste ano, um kit de boas-vindas para todas as atletas contratadas. O material reúne itens personalizados do clube e um panfleto informativo que apresenta a trajetória do Vasco no futebol feminino. Além disso, as jogadoras também participam de uma conversa mais informativa sobre a história da instituição e a importância da modalidade no clube.

Marta mantém legado histórico no Vasco Feminino

A ação destaca, principalmente, a relação histórica entre Marta e o Vasco. A Rainha do Futebol iniciou a carreira profissional aos 14 anos justamente em São Januário. Pouco tempo depois, ela assumiu protagonismo no cenário internacional, especialmente durante a passagem pelo Umeå IK, da Suécia.
Porém, mesmo após construir uma carreira histórica fora do Brasil, Marta segue como uma das maiores referências para as atletas formadas no Vasco. Dessa forma, o clube utiliza a própria história para incentivar e fortalecer a nova geração do futebol feminino.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/05/2026 20:25
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