Filipe Luís entra na mira do Chelsea

Filipe Luís conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca pelo Flamengo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Filipe Luís aparece entre os candidatos para assumir o comando do Chelsea na próxima temporada. Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Telegraph nesta segunda- feira (11), o clube inglês analisa uma lista com cinco ou seis treinadores para substituir Liam Rosenior, demitido no fim de abril.

De acordo com a publicação, o ex-técnico do Flamengo agrada à diretoria dos Blues por já ter conquistado títulos importantes logo no início da carreira como treinador. Após a passagem de Rosenior, o Chelsea busca um nome com mais bagagem em grandes competições e experiência em ambientes de pressão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No comando do Flamengo, Filipe Luís conquistou títulos como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Além disso, o treinador conhece bem o clube londrino. Como jogador, defendeu o Chelsea na temporada 2014/15, quando conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa.

Leia também: Os 16 estádios que receberão os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026



Outros nomes analisados pelo Chelsea são Xabi Alonso, ex-Bayer Leverkusen e Real Madrid; Marco Silva, atualmente no Fulham; Oliver Glasner, que deve deixar o Crystal Palace; Andoni Iraola, do Bournemouth; e Edin Terzic, vice-campeão da Champions com o Borussia Dortmund.



