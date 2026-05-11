Filipe Luís entra na mira do Chelsea

Filipe Luís aparece entre os candidatos para assumir o comando do Chelsea na próxima temporada. Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Telegraph nesta segunda- feira (11), o clube inglês analisa uma lista com cinco ou seis treinadores para substituir Liam Rosenior, demitido no fim de abril.
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De acordo com a publicação, o ex-técnico do Flamengo agrada à diretoria dos Blues por já ter conquistado títulos importantes logo no início da carreira como treinador. Após a passagem de Rosenior, o Chelsea busca um nome com mais bagagem em grandes competições e experiência em ambientes de pressão.
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No comando do Flamengo, Filipe Luís conquistou títulos como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Além disso, o treinador conhece bem o clube londrino. Como jogador, defendeu o Chelsea na temporada 2014/15, quando conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa.
Outros nomes analisados pelo Chelsea são Xabi Alonso, ex-Bayer Leverkusen e Real Madrid; Marco Silva, atualmente no Fulham; Oliver Glasner, que deve deixar o Crystal Palace; Andoni Iraola, do Bournemouth; e Edin Terzic, vice-campeão da Champions com o Borussia Dortmund.