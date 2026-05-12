Flamengo é o clube com mais nomes na pré-lista da Seleção

O Flamengo é o clube com mais jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, sete dos 55 nomes da lista prévia enviada pela CBF à Fifa, nesta última segunda-feira (11/5), vestem a camisa rubro-negra. Dessa forma, os nomes na mira do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial são: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.
O treinador italiano já confirmou Danilo na Copa do Mundo. O restante ainda está na disputa. Alex Sandro, contudo, é nome praticamente certo, se ficar saudável. Léo Pereira agradou na Data Fifa de março, enquanto Lucas Paquetá está sendo acompanhado durante o tratamento de uma lesão muscular. Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino correm por fora em suas respectivas posições, segundo o "ge".
O Flamengo, aliás, é o clube que mais teve jogadores convocados durante o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Afinal, dez nomes foram chamados durante o ciclo do Mundial. Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson foram chamados quando ainda defendiam o clube e, portanto, se juntam a Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino.
Já Lucas Paquetá, no entanto, ainda não recebeu chance desde que retornou ao Flamengo. Mas pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo e, assim, aumentar o número de convocados do clube durante o ciclo. A convocação para o Mundial acontece na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.