Cruzeiro faz sondagem por Wendell, lateral do São Paulo

Wendell soma 17 partidas e três assistências nesta temporada pelo São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Perto de perder Kauã Prates, já negociado com o Borussia Dortmund, o Cruzeiro busca um novo lateral-esquerdo para a sequência da temporada. O alvo da vez é Wendell, do São Paulo. O Cabuloso demonstrou interesse na contratação e quer o jogador já na próxima janela de transferências, do meio do ano. Contudo, as conversas ainda não passaram de sondagens, de acordo com a "ESPN".

Wendell chegou ao São Paulo na última temporada. Aos 32 anos, tem contrato até o fim de 2027. Em 2026, começou a se firmar no Tricolor, após conviver com muitas lesões em seu primeiro ano, e soma 17 jogos e três assistências.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O experiente defensor vem alternando com Enzo Díaz a titularidade nesta temporada. O argentino entrou em campo 18 vezes desde o início, contra nove do brasileiro.

Antes de retornar ao Brasil para atuar no São Paulo, Wendell passou dez anos no futebol europeu. No Velho Continente, passou por Porto e Bayer Leverkusen. Em 2024, disputou a Copa América pela Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior.