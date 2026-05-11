Estêvão fica fora da pré-lista de Ancelotti e não vai à Copa do Mundo

O sonho da Copa do Mundo fica para próxima - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O atacante Estêvão, do Chelsea, não estará presente na Copa do Mundo de 2026. Após semanas de indefinição, o jogador de 19 anos não está na lista de 55 nomes pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a competição da Fifa. O atleta não vai se recuperar a tempo da recente lesão muscular na coxa direita. A informação é do "ge".

O jogador sofreu a lesão em 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United pela Premier League. O lance aconteceu aos 12 minutos da etapa inicial. Na arrancada, o brasileiro pisou em falso no gramado e caiu logo em seguida, sentindo dores. Ele recebeu atendimento em campo e acabou substituído.

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O atacante ex-Palmeiras decidiu não operar e viajar ao Brasil para um tratamento conservador, na esperança de se recuperar a tempo da Copa do Mundo. Porém, acabou ficando fora da pré-lista enviada pela CBF à Fifa. Ele disputou 36 jogos pelo Chelsea nesta temporada, marcou oito gols e deu três assistências. Estêvão era um dos destaques da Seleção e lidera a artilharia da Era Ancelotti, com cinco gols.

A pré-lista serve, também, como um pente fino para eventuais convocações feitas por cortes por lesão. Ou seja, os nomes que não estiveram dentre os 55 nomes não terão a chance de jogar a Copa do Mundo. Vale lembrar que a lista final de 26 nomes da Seleção Brasileira será divulgada oficialmente na próxima segunda-feira (18/5), em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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