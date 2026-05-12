Justiça condena Corinthians a pagar pensão para ex-jogador da base

O Corinthians sofreu uma nova derrota na Justiça e foi condenado, em segunda instância, a indenizar o ex-jogador Kauê Moreira de Souza, que precisou encerrar precocemente a carreira após uma grave lesão no joelho direito enquanto atuava nas categorias de base do clube. A decisão acabou sendo tomada pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e elevou o valor da condenação para cerca de R$ 2,5 milhões, segundo a defesa do ex-atleta.

Embora tenha alterado parte da sentença inicial, expedida em outubro do ano passado, o tribunal manteve o peso financeiro da punição ao clube paulista. Entre as mudanças, os desembargadores aumentaram a indenização por danos morais, de R$ 50 mil para R$ 200 mil. Além disso, determinaram o pagamento de danos materiais equivalentes a 12 meses do salário que Kauê recebia em 2021, R$ 12 mil mensais, somando R$ 144 mil.

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A principal mudança, porém, envolveu a pensão mensal. Na primeira decisão, o Corinthians teria de pagar o salário integral do ex-jogador até que ele completasse 35 anos. Agora, o valor acabou sendo reduzido para 15% da remuneração da época, ou seja, R$ 1.800 por mês. Em contrapartida, o prazo foi ampliado até os 75 anos, idade correspondente à expectativa de vida masculina, segundo dados do IBGE. O pagamento deve ser feito em parcela única.

Corinthians vai recorrer

Apesar da decisão, o caso ainda não está encerrado. Como ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o Corinthians já informou que pretende contestar a nova sentença.

Kauê chegou ao Parque São Jorge em 2019 e permaneceu no clube até 2024. Durante esse período, disputou apenas 13 partidas pela base e nunca chegou a treinar com o elenco principal. Segundo a ação, o meia sofreu uma lesão no joelho direito e acusa o clube de negligência médica durante o tratamento. Isso teria comprometido definitivamente sua recuperação.

Aos 24 anos, o ex-atleta precisou se aposentar do futebol. Além do fim precoce da carreira, ele relata dificuldades em atividades rotineiras, como subir escadas, pedalar, dirigir e até praticar exercícios físicos, limitações que embasaram o processo movido contra o clube.