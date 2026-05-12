Veja quem está presente na pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira (CBF) enviou, nessa segunda-feira (11/5), uma pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 à Fifa, entidade máxima do futebol mundial. Do total de 55 atletas, 26 estarão presentes na lista final que irá ao Mundial nos EUA, México e Canadá. A convocação definitiva será anunciada na próxima segunda-feira (18/5), às 17h.
Apuração realizada pelo GE confirmou 54 dos 55 nomes presentes na pré-lista. Entre os atacantes, Neymar marca presença. Há também a inclusão do zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, entre os defensores. Ao todo, são 20 nomes do futebol brasileiro. Quem tem mais representantes é o Flamengo, com sete jogadores. Além disso, compõe a lista cinco atletas do Cruzeiro, dois do Botafogo, um do Vasco, um do Palmeiras, um do Grêmio e um do Santos.
A relação é formada por seis goleiros, 19 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes. Os 26 convocados para a Copa do Mundo sairão, necessariamente, do conjunto de 55 escolhidos iniciais.
Veja a pré-convocação da Seleção para a Copa, com 54 dos 55 nomes possíveis, de acordo com o GE:
Goleiros:
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores:
- Alex Sandro (Flamengo)
- Alexsandro Ribeiro (Lille)
- Bremer (Juventus)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Leo Ortiz (Flamengo)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Vitor Reis (Girona)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas:
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes:
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Gabriel Jesus (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)