SELEÇÃO BRASILEIRA

Veja quem está presente na pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo

Apuração feita pelo 'GE' lista 54 dos 55 nomes enviados pela CBF à Fifa. Convocação definitiva será anunciada nesta segunda-feira (18/5)

A Seleção Brasileira durante sessão de treinamento - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Confederação Brasileira (CBF) enviou, nessa segunda-feira (11/5), uma pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 à Fifa, entidade máxima do futebol mundial. Do total de 55 atletas, 26 estarão presentes na lista final que irá ao Mundial nos EUA, México e Canadá. A convocação definitiva será anunciada na próxima segunda-feira (18/5), às 17h. 

Apuração realizada pelo GE confirmou 54 dos 55 nomes presentes na pré-lista. Entre os atacantes, Neymar marca presença. Há também a inclusão do zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, entre os defensores. Ao todo, são 20 nomes do futebol brasileiro. Quem tem mais representantes é o Flamengo, com sete jogadores. Além disso, compõe a lista cinco atletas do Cruzeiro, dois do Botafogo, um do Vasco, um do Palmeiras, um do Grêmio e um do Santos.

A relação é formada por seis goleiros, 19 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes. Os 26 convocados para a Copa do Mundo sairão, necessariamente, do conjunto de 55 escolhidos iniciais. 

Veja a pré-convocação da Seleção para a Copa, com 54 dos 55 nomes possíveis, de acordo com o GE

Goleiros:

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores:

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Alexsandro Ribeiro (Lille)
  • Bremer (Juventus)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro)
  • Leo Ortiz (Flamengo)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Vitor Reis (Girona)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas:

  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Ederson (Atalanta)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes:

  • Antony (Betis)
  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Gabriel Jesus (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid)

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

postado em 12/05/2026 17:14 / atualizado em 12/05/2026 17:25
