Ex-Arsenal, volante é perseguido e atacado em shopping na Turquia

O volante uruguaio Lucas Torreira sofreu uma agressão na saída de um shopping em Istambul, na Turquia, e deixou o local com escoriações próximas ao olho esquerdo. O caso ocorreu no bairro de Kasmpaa, em Beyolu, e terminou com a prisão do homem identificado pela imprensa turca como Yusuf Y., que tentou fugir de táxi após a confusão.

Segundo veículos locais, o jogador do Galatasaray saía de um café quando acabou surpreendido pelo agressor, que o aguardava na área externa do centro comercial. Imagens divulgadas na mídia mostram o momento em que o homem avança em direção ao uruguaio antes de ser contido por seguranças e pessoas próximas ao atleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A investigação apontou que Yusuf perseguia o ex-atleta do Arsenal porque acreditava que Torreira também tinha interesse em pek B., mulher com quem mantinha contato pelas redes sociais. Em depoimento, o volante afirmou que trata-se de sua namorada e informou à polícia que já havia conseguido anteriormente uma medida protetiva de 45 dias contra o suspeito.

Lucas Torreira'ya saldrmaya çalan ahsn Torreira'nn yardmcs tarafndan yerde tekmelendii görüldü. Olayn ardndan ahs hzla olay yerinden ayrlrken Torreira'da bir sknt olmad görüldü. pic.twitter.com/BpSzDlxmWs — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) May 13, 2026





Investigações e envolvidos

As autoridades turcas também apuram mensagens ameaçadoras enviadas ao uruguaio, à atriz Devrim Özkan e pek B. De acordo com a imprensa local, uma das mensagens continha ameaças de morte e mencionava até a contratação de um assassino.

Durante a apuração do episódio, a polícia identificou ainda a participação do motorista de Torreira, Eray S., na briga. Segundo a investigação, ele agrediu o homem preso enquanto tentava separar os envolvidos.

Ex-Arsenal move processo

Após a confusão, o meio-campista apresentava vermelhidão entre a sobrancelha e o olho esquerdo, além de escoriações na região. O uruguaio registrou queixa formal contra o agressor e decidiu seguir com processo judicial depois do episódio.

O jogador atua no Galatasaray desde 2022, depois de passagens pelo Arsenal e empréstimos para Atlético de Madrid e Fiorentina.