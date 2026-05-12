Copa do Brasil: Fluminense bate o Operário-PR e vai às oitavas

O Fluminense levou susto nos minutos finais, mas confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols na partida de ida, o Tricolor venceu o Operário-PR por 2 x 1, nesta terça-feira (12/5), pelo jogo de volta da quinta fase da competição. Savarino, de pênalti, e Lucho Acosta balançaram as redes, no Maracanã. John Kennedy ainda perdeu uma penalidade no segundo tempo. O Fantasma reagiu no fim e marcou com Felipe Augusto.

Com o resultado, o time comandado por Luis Zubeldía ameniza momento conturbado e agora aguarda sorteio para saber o adversário das oitavas de final. O Tricolor, assim, volta a campo contra o São Paulo, no sábado (16/5), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará a apresentação de Hulk como reforço da equipe carioca.

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O Fluminense fez o que se esperava dele no primeiro tempo: pressão e gols. Logo nos segundos iniciais, John Kennedy teve chance, mas a bola pegou na mão do camisa 9. Posteriormente, Lucho Acosta recebeu de Canobbio e finalizou na rede para o lado de fora. O gol inicial, porém, saiu em cobrança de pênalti. Após Acosta ser derrubado na área, Savarino fez o simples e balançou as redes.

Aos 36 minutos, o Tricolor ampliou com Acosta após passe em profundidade de Nonato na área. O camisa 32 superou a marcação e finalizou deitado no chão. Do outro lado, o Operário-PR tentou propor o seu estilo, com a posse de bola, mas encontrou dificuldades. A equipe paranaense encontrou dificuldades para criar. No entanto, assustou em dois lances: um com Aylon após cruzamento na área e depois em cobrança de falta de Boschilia.

A postura do Tricolor das Laranjeiras manteve-se a mesma. Aos quatro minutos, o Flu teve a chance de ampliar a vantagem, também de pênalti. Desta vez, John Kennedy foi para a cobrança, mas colocou a bola no travessão. Pouco depois, Guilherme Arana arriscou uma forte finalização, mas o goleiro Vagner defendeu. E, aos 16 minutos, a torcida tricolor levou um susto. Lucho Acosta pisou no pé de Berto sem querer, mas o árbitro deu cartão vermelho direto. O lance passou por revisão do VAR, e o juiz tirou a expulsão para dar o amarelo.

A equipe paranaense, por sua vez, conseguiu criar situações de gol em erros dos mandantes. Boschilia e Feliciano fizeram o goleiro Fábio trabalhar. Apesar disso, o Fantasma entrou em ação aos 38 minutos. Felipe Augusto aproveitou erro de Jemmes para diminuir o marcador e colocar fogo no jogo. O Flu, assim, tentou reagir e acertou uma bola na trave com Jemmes e um chute perigoso de Savarino. Serna também teve chance.

Ficha técnica

FLUMINENSE 2×1 OPERÁRIO-PR

Copa do Brasil Jogo de volta da 5ª fase



Data: 12/05/2026 (terça-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Público/Renda: 11.703 presentes / R$ R$ 500.993,00

Gols: Savarino, 9’/1°T (1-0); Lucho Acosta, 36’/1°T (2-0) e Felipe Augusto, 38’/2°T (2-1);



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal, 24’/2°T) e Lucho Acosta (Ganso, 24’/2°T); Savarino, Canobbio (Serna, 41’/2°T) e John Kennedy (Castillo, 24’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.



OPERÁRIO-PR: Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano, 18’/2°T); Índio (Neto Paraíba, 20’/2°T), Vinicius Diniz (Felipe Augusto, 31’/2°T) e Boschilia; Berto (Pedro Vilhena, 18’/2°T), Pablo e Aylon (Edwin Torres, 31’/2°T). Técnico: Luizinho Lopes.



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo (SP)

VAR: Emerson Almeida Ferreira (MG)



Cartão Amarelo: Guga, Lucho Acosta (FLU), Aylon, Cuenú, Edwin Torres (OPE)

Cartão Vermelho: Edwin Torres, 42’/2°T (OPE)