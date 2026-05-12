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GINÁSTICA

Copa Brasília de Ginástica terá presença de Arthur Zanetti

Medalhista olímpico de ouro e prata em Londres-2012 e na Rio-2016 é uma das atrações da 41ª edição do evento, com entrada gratuita de 23 a 24 de maio no Colégio Marista da 609 Sul

Arthur Zanetti vive nova fase como árbitro e treinador - (crédito: Francisco Medeiros/ME)
Arthur Zanetti vive nova fase como árbitro e treinador - (crédito: Francisco Medeiros/ME)

A Copa Brasília de Ginástica entra na reta final de preparação com um nome capaz de mobilizar gerações da modalidade no país. Campeão olímpico nas argolas em Londres-2012 e prata no aparelho na Rio-2016, Arthur Zanetti será uma das principais atrações da 41ª edição do evento, marcada para 23 e 24 de maio, no Colégio Marista da 609 Sul. A expectativa da organização é receber entre 15 mil e 20 mil pessoas ao longo dos dois dias. A entrada será gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

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A presença de um dos principais nomes da ginástica brasileira, colecionador de um ouro e três pratas mundiais, reforça o peso da Copa Brasília, consolidada como um dos principais encontros da modalidade no país e uma das maiores iniciativas de massificação da ginástica na América Latina.

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Promovido pela Federação Brasiliense de Ginástica (FBG), o evento reúne atletas de diferentes níveis, clubes, treinadores e famílias em uma programação voltada tanto para o alto rendimento quanto para a formação esportiva.

Além das apresentações e competições, a edição deste ano também terá como destaque a brasiliense Ana Luísa Neiva. Formada no Distrito Federal, ela alcançou espaço na Seleção Brasileira e passou a representar o país em competições internacionais.

A organização vê a presença de atletas consolidados e de nomes revelados localmente como parte importante da identidade construída pela Copa Brasília ao longo das últimas décadas. O evento se transformou em um ponto de encontro da comunidade da ginástica e em uma vitrine para jovens atletas que iniciam trajetória no esporte.

Serviço

Copa Brasília de Ginástica 2026
Data: 23 e 24 de maio de 2026
Horário: abertura dos portões às 7h30, início das apresentações às 8h e encerramento às 19h30
Local: Colégio Marista — 609 Sul
Ingressos gratuitos: Site do Sympla (clique aqui para acessar)
Informações: Instagram da Federação Brasiliense de Ginástica

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/05/2026 17:52 / atualizado em 12/05/2026 17:56
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