Tadeu, astro do Goiás, tem suspeita de fratura no tornozelo esquerdo

Momento em que Villarreal se choca com Tadeu. O goleiro salva o gol, mas sai com suspeita de fratura na perna esquerda - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

Na derrota por 1 a 0 do Goiás para o Cruzeiro, na partida de volta da 4ª fase da Copa do Brasil, o goleiro Tadeu teve uma das atuações mais fantásticas de um jogador nesta temporada. Fez pelo menos sete defesas fantásticas. Só foi superado por Kaio Jorge na cobrança de um pênalti ainda no primeiro tempo.

Porém, no último dos seus lances no jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, Tadeu teve grave lesão. Ele, de forma heroica, dividiu com Néiser Villarreal, que entrou sozinho na área e conseguiu finalizar. Porém, no choque com o atacante, ele já caiu gritando de dor no tornozelo esquerdo.

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Após o atendimento, ele saiu de maca, foi para o banco, mas sem conseguir colocar o pé no chão seguiu direto para a ambulância, quando teve o membro imobilizado e seguiu para o hospital para um raio-x, com suspeita de fratura na tíbia.

Tadeu é substituído por jogador de linha

Como o Goiás já estava naquela altura do jogo, já tinha feito as cinco substituições, o jeito foi improvisar um jogador de linha no gol: o volante Machado, que ficou na posição até o fim da partida. Felizmente, pelos quatro minutos restantes, o Cruzeiro não chutou na meta. Aliás, neste intervalo, Esli Garcia mandou uma na trave e quase empatou o jogo.

De acordo com o Goiás, o jogador seguirá em observação até esta quarta-feira. Até o fechamento desta matéria, o clube ainda não havia confirmado a fratura nem o tempo de inatividade do jogador, que é o terceiro com mais partidas com a camisa esmeraldina (398 jogos), atrás apenas de Ernando e Harlei.

O Goiás saiu eliminado, mas fecha sua participação na Copa do Brasil 2026 com uma premiação de R$ 6,59 milhões.