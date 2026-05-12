Cerrado Basquete joga em casa e busca seguir na parte alta de tabela

O Cerrado Basquete Feminino quer voltar a encontrar o caminho das vitórias, após perder por 86 x 66 para o Sampaio Corrêa, na última rodada. A equipe vem fazendo boa campanha na Liga de Basquete Feminino (LBF) e conta com casa cheia para enfrentar o ADRM Maringá. As candangas estão na quarta posição, com 18 pontos, e almejam continuar na parte de cima da tabela, mesmo depois de tropeços recentes.
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Por grande parte do primeiro turno, o Cerrado estava entre os três primeiros colocados. Porém, o retrospecto atual é ruim quando se trata em confrontos diretos contra equipes também bem colocadas na competição. O time tem sete vitórias, mas combinam com quatro derrotas, justamente contra o atual pódio da liga, formado por Sampaio Corrêa, Unimed Campinas e SESI Araraquara. Pela falta de constância nos últimos desafios, as candangas acabaram ficando de fora da Copa LBF, que será disputada no final do de maio. Porém, para o técnico Ronaldo Pacheco, isso não abala o emocional do time para o restante da temporada.
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Em entrevista ao Correio, o comandante ressalta a frustração com as derrotas recentes, mas espera dar boa continuidade com a equipe nos próximos desafios: "Nossa expectativa é continuar evoluindo. Estamos entre os quatro primeiros, mas temos o sentimento que poderíamos estar em uma colocação melhor, pois não conseguimos manter uma regularidade de intensidade durante alguns jogos, e isso nos levou a ter algumas derrotas que podiam não ter acontecido. Estamos trabalhando nessas correções para conseguirmos subir mais na tabela e nos play-offs sermos um time com maior regularidade”, conta o treinador, com otimismo.
Por outro lado, a equipe paranaense não vive bom momento na liga. As meninas vão chegar para o 14º jogo e contam com apenas três vitórias e 10 derrotas. Porém, o ADRM Maringá vem de triunfo na partida passada, sobre o lanterna Salvador por 79 x 48. Essa foi a primeira vitória do time em casa na competição. Somando esses fatores, a franquia ocupa a oitava colocação, a última com vaga aos playoffs, com 16 pontos, apenas dois de diferença em relação ao Cerrado.
Programe-se
Cerrado Basquete x ADRM Maringá-PR
Liga de Basquete Feminino
Local: SESC Ceilândia
Data e hora: Quarta-feira (13/5), às 20h
Ingressos: gratuitos com retiradas no site Sympla
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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