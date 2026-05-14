Abel se desculpa por gesto na Libertadores e exalta reservas do Palmeiras

Após goleada e classificação na Copa do Brasil, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pediu desculpas pelo gesto feito pouco mais de uma semana atrás na Libertadores. Na ocasião, o treinador mostrou o dedo do meio para Flaco López, na comemoração do gol, em resposta ao "joinha" feito pelo atacante, ao marcar na vitória sobre o Sporting Cristal, em Lima.

"Pedir desculpa pelo gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. É o treinador do Palmeiras entender que é muito mais do que um treinador de futebol e por isso reconhecer meu erro", afirmou.

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A Conmebol, aliás, abriu processo disciplinar contra Abel Ferreira, denunciado nos literais B e C do Artigo 11.2 do Código Disciplinar da entidade. O prazo para defesa do clube encerrou na quarta-feira.

Reservas correspondem

Falando sobre o jogo contra o Jacuipense, Able Ferreira ressaltou a postura do time reserva no Estádio do Café. Felipe Anderson foi o destaque do jogo com três participações de gols.

"Fico muito feliz, porque às vezes não é fácil ser treinador. O mais difícil é escolher jogadores e deixar os que eu gosto fora, os que querem ter uma oportunidade. Eles fazerem o jogo que fizeram, tornamos ele fácil. Já tínhamos jogado em casa contra eles e foi difícil", disse antes de complementar.

"Os meus jogadores que têm jogado menos, tiveram bom desempenho, bom jogo, desfrutaram de jogar futebol, com entusiasmo, responsabilidade e critério. Fizeram um belíssimo jogo, parabéns para eles, e às vezes não é fácil, são jogadores que atuam menos. Eles têm minha admiração, meu respeito. Foi bom para eles e para nós fazer um jogo como este", concluiu.

Assim, o Palmeiras aguarda o sorteio da CBF para saber o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cruzeiro no sábado (16/5), às 16h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.