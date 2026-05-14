'Crise de proporções ainda incalculáveis': como a imprensa internacional noticiou conversa de Flávio Bolsonaro e Vorcaro - (crédito: BBC Geral)

A imprensa internacional destacou a notícia sobre a conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Na quarta-feira (13/5), o senador admitiu ter pedido a Vorcaro dinheiro para custear as gravações de um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo reportagem do portal The Intercept Brasil, o valor negociado teria chegado a US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época. Desse total, R$ 61 milhões teriam sido liberados entre fevereiro e maio de 2025.

Diante dos atrasos para os pagamentos restantes, Flávio enviou mensagens a Vorcaro cobrando a liberação dos recursos. Vorcaro está preso sob acusação de comandar fraudes bilionárias no Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central em novembro. Ele negocia um acordo de delação premiada.

O jornal argentino La Nacion destacou a crise em uma reportagem intitulada "Revelado que Flávio Bolsonaro recebeu milhões de um banqueiro preso por fraude para produzir um filme sobre seu pai".

"Uma crise de proporções ainda incalculáveis abala a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, principal candidato da oposição à Presidência do Brasil, e ameaça reconfigurar o cenário político a menos de cinco meses das eleições", afirma a reportagem do jornal argentino.

O La Nacion afirma que o episódio "não só coloca o parlamentar potencialmente na mira do sistema judiciário, como também questiona seu discurso de transparência justamente quando as pesquisas refletem empate com o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa das eleições presidenciais".

"A crise para o bolsonarismo está se aprofundando porque o escândalo parece ser apenas a ponta de um iceberg muito maior", disse o jornal, citando a investigação noticiada na semana passada sobre o senador Ciro Nogueira, aliado dos Bolsonaros.

O jornal analisa também o potencial impacto da notícia sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

"Diante desse cenário, os apoiadores de Bolsonaro podem considerar um candidato alternativo, embora a sucessão presidencial seja complexa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era o favorito dos mercados financeiros, está descartado da corrida presidencial de 2026, pois o prazo legal para deixar o cargo e concorrer à Presidência já expirou", diz o jornal.

"Isso deixa a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como o Plano B mais visível em termos de intenções de voto, apesar de seu relacionamento com os filhos de Jair Bolsonaro ser descrito como 'péssimo'."

O jornal The Washington Post destacou uma reportagem da agência de notícias Associated Press que diz que Flávio Bolsonaro "nega ter cometido qualquer irregularidade após pedir milhões a banqueiro".

"Horas antes de suas mensagens para o banqueiro se tornarem públicas, o senador Bolsonaro disse a jornalistas em Brasília que não tinha nenhuma ligação com Vorcaro. Ele havia feito o mesmo em março, depois que a imprensa brasileira noticiou que seu número havia sido encontrado em um dos celulares de Vorcaro apreendidos pela Polícia Federal", diz a reportagem.

A agência de notícias Reuters destacou a queda nos mercados financeiros no Brasil com a notícia do áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. Segundo a agência, a notícia leva pessoas no mercado "a especular que isso poderia influenciar o resultado de uma acirrada disputa presidencial".

"A moeda brasileira caiu mais de 2%, fechando acima de R$ 5 por dólar pela primeira vez neste mês, enquanto o índice de referência da bolsa de valores, o Ibovespa, fechou em queda de 1,8%", diz a Reuters.

"Os supostos vínculos entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro poderiam prejudicar as ambições presidenciais do senador, que, segundo as pesquisas, está praticamente empatado com o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva em um cenário simulado de segundo turno."

A agência de notícias Bloomberg também destacou a queda dos mercados no Brasil: "Real brasileiro desaba após reportagem ligando [Flávio] Bolsonaro a escândalo bancário".