Sem Dorival, São Paulo reencontra o Fluminense

O São Paulo visita o Fluminense, hoje, às 19h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, com transmissão da Record e da Cazé TV, é crucial para a disputa pelo G-4. Os paulistas estão em quarto, com 24 pontos, três a menos que o tricolor das Laranjeiras, terceiro colocado.

Dorival Júnior, que acertou o retorno ao São Paulo, ainda não comanda a equipe no Maracanã. Milton Cruz e James Freitas têm conduzido os treinamentos são-paulinos após a saída de Roger.

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O Fluminense é a origem das mudanças no comando técnico paulista. Em novembro, os cariocas golearam os paulistas por 6 x 0, o que culminou na demissão de Luis Zubeldía, hoje, no time das Laranjeiras. Depois, Hernán Crespo chegou.

Em campo, o time do São Paulo sofre com desfalques. Por lesão, são cinco: Alan Franco, Rafael Tolói, Marcos Antônio, Lucas e Luciano. O camisa 10 deixou a partida contra o Juventude e teve diagnosticado um edema muscular na coxa direita. Calleri também é baixa, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A partida será simbólica para o Fluminense. Além de apresentar o atacante Hulk, que só poderá jogar após a Copa do Mundo, os cariocas completarão 2 mil jogos no Maracanã e entrarão em campo com patch comemorativo na camisa. Segundo levantamento do site GE, são 900 vitórias, 512 empates e 497 derrotas, com 3.222 gols marcados e 2.062 sofridos. Trinta e seis troféus de 15 competições foram erguidos no palco lendário do futebol.

Em Porto Alegre, Internacional e Vasco, separados por dois pontos na tabela, duelam às 18h30, no Beira-Rio, com transmissão do streaming Prime Video. Os gaúchos chegam motivados após a classificação na Copa do Brasil contra o Athletic. Apesar das oscilações na temporada, o time apresenta evolução.

O Vasco também vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho e chega embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. O lateral-direito Paulo Henrique está liberado para atuar, após cumprir suspensão na última rodada, mas sentiu dores musculares contra o Paysandu e pode seguir fora. Por outro lado, o volante Barros, desfalque no último jogo do Brasileirão por lesão, vive a expectativa de começar jogando.

O volante Thiago Mendes e o meia Jhojan Rojas receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto, situação que abre espaço para Barros e Nuno Moreira. Cuiabano é dúvida devido à lesão muscular na coxa esquerda.

Líder do Brasileirão e invicto há 16 partidas na temporada, o Palmeiras recebe o Cruzeiro na Arena Barueri, às 21h, pois o Allianz Parque está reservado para show.

Sem poder contar com Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Mauricio ou Felipe Anderson herdará vaga no meio ao lado de Jhon Arias.

Há expectativa pelos retornos de Arthur e Andreas Pereira ao time titular. O jovem lateral-esquerdo está recuperado de um edema na coxa direita, enquanto o meia sofreu um trauma na lombar. O técnico Abel Ferreira cumpriu a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de sete jogos e estará à beira do gramado. SporTV e Premiere transmitem.