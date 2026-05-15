Copa do Mundo: Adversário do Brasil, Haiti anuncia convocados

Adversária do Brasil na Copa do Mundo, o Haiti anunciou, nesta sexta-feira (15/5), a lista dos convocados para a competição. O grande nome do plantel do técnico francês Sébastian Migné é o atacante Duckens Nazon, artilheiro da nação. A seleção brasileira enfrenta os haitianos no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). A partida da segunda rodada da fase de grupos ocorrerá na Filadélfia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Haiti está no Grupo C da Copa do Mundo, composto por Brasil, Marrocos e Escócia. A seleção haitiana fará sua estreia no dia 16 de junho, enfrentando os escoceses, em Boston. A última rodada será contra Marrocos, dia 24 de junho, em Atlanta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A última participação do Haiti em Copas do Mundo havia sido há 52 anos, no mundial de 1974, retornando ao torneio após 52 anos, sendo a primeira vez desde 1974. A seleção haitiana garantiu a vaga por meio das eliminatórias da Concacaf, após vencer a Nicarágua por 2 a 0 em Curaçao.
Os convocados
Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger;
Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II);
Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Presov);
Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
Saiba Mais