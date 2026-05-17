Rossi falha, mas Flamengo busca empate com Athletico na Arena da Baixada

Teve um pouco de tudo na Arena da Baixada: falha, polêmica, gols e expulsão. Apesar das emoções, Athletico e Flamengo empataram por 1 x 1 pela 16ª rodada do Brasileirão, com gols de Mendoza, para o rubro-negro mandante, e de Pedro, para o visitante. Os cariocas somaram um ponto, mas perderam Danilo, expulso nos acréscimos, para a próxima partida.
O empate levou o rubro-negro carioca aos 31 pontos e manteve a distância de quatro para o Palmeiras, que também ficou no 1 x 1 com o Cruzeiro nesse sábado (16/5). Já o Athletico chegou ao G4 e agora soma 25, um a mais em relação ao São Paulo.
Na próxima rodada, os cariocas recebem o Palmeiras no Maracanã, em duelo marcado para as 21h do sábado (23/5). Antes, porém, encara o Estudiantes na quarta-feira (20/5), às 21h30, pela fase de grupos da Libertadores. Já o Athletico vai ao Mangueirão para enfrentar o Remo, no domingo (24/5), às 16h.
Se antes o problema mais alarmante do Flamengo estava na falta de efetividade, hoje o sistema defensivo também preocupou. O Athletico iniciou a partida de forma intensa e soube pressionar a defesa adversária, tanto que rapidamente chegou ao gol que lhe deu vantagem nos primeiros 45 minutos.
Zapelli encontrou Mendoza na grande área, e o atacante, mesmo sem ângulo, chegou forte em direção ao gol de Rossi. A bola desviou em Léo Ortiz antes de o goleiro argentino falhar ao tentar espalmar e jogar contra a própria meta, aos 10 minutos de jogo. O Flamengo até tentou insistir ofensivamente em busca do empate, mas, novamente, sem efetividade.
Aos 25 minutos, Odair Hellmann foi obrigado a colocar Claudinho no lugar de Léo Derik, que sentiu dores no tornozelo. O jogo seguiu com o mesmo roteiro: com os visitantes no ataque, enquanto o Athletico apostava no contra-ataque.
Apesar do roteiro morno, a etapa inicial não passou ilesa às polêmicas. Torcedores do Flamengo pediram a expulsão de Felipinho pela forte solada em Paquetá, e os athleticanos ficaram na bronca com a arbitragem em lance envolvendo Carrascal. O colombiano derrubou Benvídez e poderia ter recebido o segundo amarelo, mas Klein marcou apenas falta.
O Rubro-Negro carioca teve a chance de empatar logo aos cinco minutos, com Carrascal. Samuel Lino recebeu a bola do lado direito do ataque e lançou entre goleiro e zaga. O colombiano recebeu sozinho e cabeceou firme no travessão.
Leonardo Jardim mudou o time antes dos 20 minutos, colocou Bruno Henrique e Everton Cebolinha em busca de mais presença ofensiva e conseguiu. A equipe trocou mais passes no campo de ataque, manteve posse, mas seguiu com problemas de efetividade.
Nas poucas chances que teve, o Athletico levou até mais perigo que o adversário. Viveros recebeu nas costas da defesa, invadiu a área sozinho e bateu rasteiro para defesa de Rossi. O atacante ainda ficou com a sobra, mas parou novamente nas mãos do argentino e, na terceira tentativa, acertou o travessão.
Depois de tanto circundar a área ofensiva, o Flamengo enfim chegou ao gol. Léo Pereira caprichou no lançamento para Bruno Henrique, que, nas costas da marcação, invadiu a área em velocidade e acionou Pedro aos 38?. O camisa 9 teve apenas o trabalho de escorar para a meta de Santos.
ATHLETICO 1X1 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro 16ª rodada
Data: 17/5/2026
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Público: 34.197
Renda: R$ 2.625.020,00
Gols: Mendoza, 10’/1ºT (1-0); Pedro, 38’/2ºT (1-1)
ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel (Gilberto, 19’/2ºT) e Benavídez; Felipinho, Jadson, Zapelli (João Cruz, 19’/2ºT) e Léo Derik (Claudinho, 27’/1ºT); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal, 36’/2ºT), Saúl (Everton, 19’/2ºT) e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino (Bruno Henrique, 19’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Felipinho, Jadson e Odair Hellmann (CAP); Carrascal, Danilo (FLA)
Cartão vermelho: Danilo (FLA)