Neymar é substituído por engano e se revolta em jogo do Santos

Neymar protagonizou uma situação inusitada neste domingo (17/5), durante a partida entre Santos e Coritiba, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 acabou sendo substituído por engano enquanto recebia atendimento fora do campo por conta de dores na panturrilha direita.

No momento da troca, o quarto árbitro levantou a placa indicando a saída de Neymar para a entrada de Robinho Júnior. O Santos, porém, alegou que a alteração correta seria a saída do lateral Escobar.

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Ao perceber o erro, Neymar tentou retornar ao gramado e demonstrou muita irritação com a situação. O atacante chegou a mostrar um papel com a indicação da substituição que, segundo o clube, havia sido entregue à arbitragem com o nome de Escobar. Mesmo assim, como Robinho Júnior já havia entrado em campo, a troca foi oficializada aos 19 minutos do segundo tempo.

O jogador ainda tentou conversar com o árbitro para reverter a decisão, mas recebeu cartão amarelo durante a reclamação. Sem possibilidade de retorno, Neymar deixou a partida definitivamente, e o jogo foi reiniciado poucos minutos depois sem a presença do craque santista.