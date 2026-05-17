Santos perde para o Coritiba em jogo marcado por polêmica com Neymar

Breno Lopes foi o grande destaque da vitória do Coritiba sobre o Neymar - (crédito: JP Pacheco/Coritiba)

A expectativa por uma grande atuação de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 acabou frustrada na Neo Química Arena. O Santos fez uma partida ruim e o Coritiba venceu o duelo por 3 x 0, neste domingo (17/5), pela 16ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes, carrasco do Peixe, foi o grande destaque com dois gols marcados. O atacante ainda sofreu o pênalti convertido por Josué e recebeu a falta que levou ao cartão vermelho direto para Barreal na segunda etapa.

Com o resultado, o Santos fica com os mesmos 18 pontos, na 16ª posição, e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Coritiba deu um salto na tabela e subiu para a 7ª colocação, com 23 pontos.

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Superior e muito eficiente no ataque, o Coritiba dominou o Santos no primeiro tempo e abriu 3 x 0 com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, de pênalti. O Peixe teve dificuldades para criar e só levou perigo em uma sequência de chances defendidas pelo goleiro Pedro Rangel, enquanto Gabriel Brazão ainda evitou um placar mais elástico antes do intervalo.

A segunda etapa teve menos oportunidades, mas o Coritiba se manteve bem postado taticamente para segurar o placar. Neymar deixou o gramado aos 20 minutos em um lance inusitado de erro da arbitragem, e Barreal acabou expulso após cartão vermelho direto por falta em Breno Lopes.