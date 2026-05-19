Com força máxima, Fluminense aposta em entrosamento para superar o Bolívar

O Fluminense encara o Bolívar nesta terça-feira (19) em um confronto que define o futuro do clube na Libertadores. A partida começa às 19h e marca a quinta rodada de um Grupo C onde o Tricolor ainda busca sua primeira vitória. Por causa do peso da decisão, o técnico Luiz Zubeldía optou por manter a espinha dorsal que garantiu triunfos recentes contra Operário e São Paulo. Dessa forma, a equipe tenta aproveitar o embalo positivo para sair da lanterna da chave.

A única alteração recente na zaga deve ser mantida pela comissão técnica para o jogo no Maracanã. O defensor Ignácio ganhou a posição de Jemmes e, por causa do desempenho seguro, deve começar entre os titulares mais uma vez. Além disso, o meio-campista Bernal retorna ao time após cumprir suspensão. No entanto, o próprio Zubeldía será um desfalque no banco de reservas. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

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Fluminense depende de si

Apesar da situação delicada na tabela, o Fluminense ainda depende apenas de suas forças para avançar às oitavas de final. No entanto, o time precisa estar atento às mudanças nos critérios de desempate da competição. Agora, o confronto direto é o primeiro quesito em caso de igualdade de pontos. Por causa disso, o Flu precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar o Bolívar já nesta rodada, revertendo o placar de 2 a 0 sofrido na Bolívia.

Se conquistar um triunfo simples, o time carioca precisará confirmar a classificação na última rodada contra o La Guaira. A provável escalação tricolor conta com Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Dessa maneira, o elenco busca o apoio de um Maracanã lotado para transformar a pressão em resultado. Por fim, a expectativa é de casa cheia, com a torcida prometendo um dos maiores públicos da história do clube no torneio continental.