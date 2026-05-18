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Endrick e Igor Thiago recolocam o Distrito Federal em uma Copa após 16 anos

Convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, atacantes encerram ausência da capital federal entre os representantes da Seleção Brasileira no principal torneio do futebol mundial

Igor Thiago of Brazil celebrates with teammate Endrick of Brazil after scoring his team's second goal during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. - (crédito: Julio Aguilar/AFP)
Igor Thiago of Brazil celebrates with teammate Endrick of Brazil after scoring his team's second goal during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. - (crédito: Julio Aguilar/AFP)

Durante 16 anos, o Distrito Federal assistiu às Copas do Mundo distante da lista de convocados da Seleção Brasileira. O vazio terminou nesta segunda-feira (18/5). Entre os 26 nomes anunciados por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, dois carregam origem brasiliense: os atacantes Endrick e Igor Thiago.

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A presença da dupla recoloca Brasília no principal palco do futebol mundial após três edições consecutivas sem representantes da capital federal. O último registro ocorreu em 2010, quando Kaká e Lúcio participaram da Copa da África do Sul. Antes disso, os dois também estiveram no elenco pentacampeão em 2002 e voltaram ao Mundial da Alemanha, em 2006.

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Desde então, o DF praticamente desapareceu do radar definitivo da Seleção Brasileira. Nem mesmo a realização da Copa no Brasil, em 2014, recolocou jogadores da cidade na convocação final. Kaká chegou a participar do ciclo. Em 2018, na Rússia, a ausência voltou a se repetir. Na corrida para o Catar, Felipe Anderson chegou a aparecer em amistosos sob comando de Tite, mas acabou fora da relação derradeira.

Os escolhidos

Endrick simboliza o talento precoce. Natural de Taguatinga e criado no Valparaíso, o atacante surgiu cercado de expectativa ainda nas categorias de base do Palmeiras e rapidamente virou um dos principais ativos do futebol brasileiro. Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022, por exemplo, atacante de 19 anos surgia como potencial relevação do ciclo. A primeira convocação veio com Dorival Júnior, em 2023, e a consolidação com Ancelotti, na convocação desta segunda-feira (18/5).

“Obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso. A minha primeira Copa do Mundo, com a maior Seleção do mundo. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Agora, é representar a nossa nação. Vamos com tudo juntos sempre”, postou Endrick nas redes sociais minutos após ouvir o nome dele entre os escolhidos de Carlo Ancelotti.

A caminhada de Igor Thiago teve roteiro oposto. Natural do Gama e criado na Cidade Ocidental, o atacante precisou escalar degrau por degrau até alcançar a Seleção. Depois de deixar o Cruzeiro, consolidou a carreira longe dos holofotes brasileiros, passando por Bulgária, Bélgica e Inglaterra até chamar atenção da comissão técnica nacional. Artilheiro do Brentford na Premier League com 22 gols em 37 partidas, o atacante foi convocado pela primeira vez na Data Fifa de março de 2026 e marcou um gol contra a Croácia, em pênalti sofrido por Endrick.

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Danilo Queiroz

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Pan Júnior de Assunção-2025, a Copa América-2021 e finais de Libertadores e Copa do Brasil

Por Danilo Queiroz
postado em 18/05/2026 19:53 / atualizado em 18/05/2026 19:58
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