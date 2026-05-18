Endrick e Igor Thiago recolocam o Distrito Federal em uma Copa após 16 anos

Durante 16 anos, o Distrito Federal assistiu às Copas do Mundo distante da lista de convocados da Seleção Brasileira. O vazio terminou nesta segunda-feira (18/5). Entre os 26 nomes anunciados por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, dois carregam origem brasiliense: os atacantes Endrick e Igor Thiago.

A presença da dupla recoloca Brasília no principal palco do futebol mundial após três edições consecutivas sem representantes da capital federal. O último registro ocorreu em 2010, quando Kaká e Lúcio participaram da Copa da África do Sul. Antes disso, os dois também estiveram no elenco pentacampeão em 2002 e voltaram ao Mundial da Alemanha, em 2006.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde então, o DF praticamente desapareceu do radar definitivo da Seleção Brasileira. Nem mesmo a realização da Copa no Brasil, em 2014, recolocou jogadores da cidade na convocação final. Kaká chegou a participar do ciclo. Em 2018, na Rússia, a ausência voltou a se repetir. Na corrida para o Catar, Felipe Anderson chegou a aparecer em amistosos sob comando de Tite, mas acabou fora da relação derradeira.

Os escolhidos

Endrick simboliza o talento precoce. Natural de Taguatinga e criado no Valparaíso, o atacante surgiu cercado de expectativa ainda nas categorias de base do Palmeiras e rapidamente virou um dos principais ativos do futebol brasileiro. Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022, por exemplo, atacante de 19 anos surgia como potencial relevação do ciclo. A primeira convocação veio com Dorival Júnior, em 2023, e a consolidação com Ancelotti, na convocação desta segunda-feira (18/5).

“Obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso. A minha primeira Copa do Mundo, com a maior Seleção do mundo. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Agora, é representar a nossa nação. Vamos com tudo juntos sempre”, postou Endrick nas redes sociais minutos após ouvir o nome dele entre os escolhidos de Carlo Ancelotti.

A caminhada de Igor Thiago teve roteiro oposto. Natural do Gama e criado na Cidade Ocidental, o atacante precisou escalar degrau por degrau até alcançar a Seleção. Depois de deixar o Cruzeiro, consolidou a carreira longe dos holofotes brasileiros, passando por Bulgária, Bélgica e Inglaterra até chamar atenção da comissão técnica nacional. Artilheiro do Brentford na Premier League com 22 gols em 37 partidas, o atacante foi convocado pela primeira vez na Data Fifa de março de 2026 e marcou um gol contra a Croácia, em pênalti sofrido por Endrick.