Média de idade de 2026 rompe tendência de rejuvenescimento do Brasil em Copas

Remanescente da Copa do Mundo de 2022, Weverton é o mais velho na Seleção Brasileira de 2026: 38 anos - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil resolveu recorrer ao trunfo da experiência e terá um grupo de jogadores com bastante bagagem na Copa do Mundo de 2026. Anunciada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18/5), em mega-evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a convocação verde-amarela para o torneio da Fifa carrega uma média de idade de 28,6 anos. O índice é superior ao registrado na participação nas últimas três edições do Mundial e rompe uma tendência de rejuvenescimento iniciada após a participação na África do Sul-2010.

A única Copa realizado em uma nação do continente africado serviu como ponto de ruptura em relação ao nível de experiência da Seleção Brasileira. Naquela edição da competição da Fifa, a equipe liderada por Dunga atuou com uma média de idade de 29,3 anos, a maior já registrada pelo país em edições do torneio. Depois, houve queda graditiva. No Brasil-2014, o índice esteve em 27,8 anos. A Rússia-2018 registrou leve aumento (28,2), com nova baixa no Catar-2022 (27,8). Tite era o comandante nas duas ocasiões.

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Em meio ao primeiro ciclo como técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti recorreu à base utilizada por Tite na Copa do Mundo de 2022. Ao todo, 15 nomes da lista escolhida para a edição do torneio em 2026 estiveram presentes na última caça ao hexa da equipe canarinho. A herança registra uma marca inédita. Jamais a equipe verde-amarela havia aproveitado tantos nomes de um Mundial para o outro. A maior continuidade data de 1958-1962, quando 14 atletas conquistaram o bicampeonato na Suécia e no Chile.

O fenômeno, naturalmente, provocou o envelhecimento da Seleção Brasileira em direção à próxima Copa do Mundo. No total, 11 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti têm 30 anos ou mais. Goleiro do Grêmio e presente no Mundial do Catar em 2022, Weverton é o mais velho da turma, com 38. Ao repetir as escolhas de Tite, o gol vira o setor mais experiente e único com todos acima da casa dos 30 anos: Possivel titular na meta, Alisson chegará ao torneio com 33, enquanto Ederson com 32.

Na contramão etária, o brasiliense Endrick e o carioca Rayan representam o sopro da juventude na equipe: os dois atacantes são os mais novos do grupo da Seleção Brasileira, com 19 anos completos. Ambos vão jogar a Copa do Mundo pela primeira vez nas carreiras. Também debutantes, o lateral Wesley (22), o volante Danilo Santos (25) e os atacantes Vinicius Junior (25), Luiz Henrique (25), Gabriel Martinelli (24) e Igor Thiago (24) equilibram a média ofensiva.

O ataque é, inclusive, o setor mais fresco da Seleção Brasileira em relação à idade. De volta à Seleção Brasileira depois de três anos de ausência e participando da Copa do Mundo pela quarta vez, Neymar é o mais velho, com 34 anos. Outro membro do setor, Matheus Cunha tem 26.

É importante destacar, também, como as ausências por lesões impactaram na ampliação da média de idade da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Artilheiro da era Ancelotti com cinco gols, mas fora por problema muscular grau quatro, Estêvão, do Chelsea, completou 19 anos em abril. Astro do Real Madrid, Rodrygo disputaria o segundo Mundial da carreira, mas, aos 25, também faria parte da nova geração.

Média de idade nas últimas Copas

EUA, Canadá e México - 28,6

Catar - 27,8 anos

Rússia - 28,2 anos

Brasil - 27,8 anos

África do Sul - 29,3 anos

Idade dos convocados

Goleiros

Alisson - 33 anos

Ederson - 32 anos

Weverton - 38 anos

Laterais

Wesley - 22 anos

Douglas Santos - 32 anos

Alex Sandro - 35 anos

Zagueiros

Gabriel Magalhães - 28 anos

Marquinhos - 32 anos

Danilo - 34 anos

Bremer - 29 anos

Ibañez - 27 anos

Léo Pereira - 30 anos

Meio-campistas

Bruno Guimarães - 28 anos

Casemiro - 34 anos

Danilo Santos - 25 anos

Fabinho - 34 anos

Lucas Paquetá - 28 anos

Raphinha - 29 anos

Atacantes

Neymar - 34 anos

Vinícius Júnior - 25 anos

Luiz Henrique - 25 anos

Matheus Cunha - 26 anos

Gabriel Martinelli - 24 anos

Igor Thiago - 24 anos

Endrick - 19 anos

Rayan - 19 anos