Palmeiras vence Botafogo e encosta na liderança do Brasileirão Feminino

O Palmeiras conquistou uma vitória maiúscula na noite desta segunda-feira (18) pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Atuando na Arena Barueri, o Verdão derrotou o Botafogo pelo placar de 3 a 0. O resultado foi de extrema importância para as pretensões da equipe paulista na competição nacional. Afinal, as palestrinas souberam aproveitar o tropeço do Corinthians, que perdeu para o Cruzeiro na mesma rodada, para encostar de vez na ponta da tabela.

Apesar do placar elástico no final, a vitória do time mandante só começou a ser desenhada na segunda etapa. Aos 10 minutos, a lateral Ana Guzmán realizou um cruzamento rasteiro muito perigoso para dentro da área. Na tentativa de realizar o corte defensivo, a jogadora Thaiane acabou jogando contra as próprias redes. Dessa forma, com a vantagem no marcador, as donas da casa ganharam tranquilidade para dominar o confronto.

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Gols de Bia Zaneratto e Brena consolidam o placar

O segundo gol palmeirense nasceu aos 22 minutos através de uma jogada aérea muito eficiente. A atacante Glaucia efetuou um cruzamento preciso e encontrou Bia Zaneratto, que cabeceou com firmeza para ampliar a vantagem. Posteriormente, aos 37 minutos, a meia Brena aproveitou uma saída errada da goleira Michelle. Com o gol aberto, ela balançou as redes para fechar a conta e carimbar os três pontos na Arena Barueri.

Com esse triunfo expressivo, o Palmeiras somou 24 pontos na tabela de classificação e retomou a vice-liderança isolada. Atualmente, a equipe se encontra a apenas um ponto de distância do líder Corinthians, que estacionou nos 25 pontos. Por outro lado, o Botafogo vive uma situação dramática na competição. O clube carioca permanece na 16ª e última posição da tabela, acumulando apenas cinco pontos conquistados até aqui.

Próximos compromissos na temporada

Por causa do calendário apertado, as duas equipes já viram a chave para os próximos desafios da temporada 2026. O Palmeiras faz uma pausa no torneio nacional e foca as atenções no Campeonato Paulista Feminino. O time enfrenta a Ferroviária nesta quinta-feira (21), às 18h, na Arena Fonte Luminosa.

Por fim, o Botafogo volta a campo no domingo (24), às 16h, quando recebe o América-MG no Estádio Nilton Santos pelo Brasileirão.