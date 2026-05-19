No Entorno do DF, família de Igor Thiago vibra com convocação

Segunda-feira, 18 de maio de 2026: o dia em que Londres, Cidade Ocidental (GO) e Rio de Janeiro estiveram conectadas. Motivo: a expectativa pela convocação de Igor Thiago Nascimento Rodrigues. Enquanto o treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, anunciava, no Museu do Amanhã, o nome do centroavante do Brentford, o vice-artilheiro da Premier League vibrava na Terra do Rei Charles III em sintonia com parte da família que acompanhava no Entorno do Distrito Federal a cerimônia.

Thiagão, como é carinhosamente chamado por amigos e familiares, transformou a casa da mãe, dona Maria Diva, em arquibancada. O Correio acompanhou a festa dos maiores apoiadores do jogador de 24 anos e estreante em Copas.

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Os três irmãos eram os mais aflitos. Como a mãe, Maria Diva, acompanhou o momento ao lado do filho na Inglaterra, organizaram tudo com muito carinho. Não havia formalidade, mas o traje era obrigatório: camisa da Seleção Brasileira. A família levou a sério a convocação. A cada nome lido por Ancelotti, desde os dos goleiros, a oração era intensificada.

Familiares e amigos de Igor Thiago estiveram conectados com o atacante por meio de ligação de vídeo e vibraram juntos (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

"Nós sempre torcemos por ele para que isso acontecesse. Esse momento é especial, é o sonho de toda família. Sempre tivemos essa expectativa", contou o irmão mais velho, Maicon Nascimento, de 38 anos.

A irmã, Ranielly, foi uma das primeiras a parabenizá-lo após a convocação, chamando-o de "meu bebê" por ligação de vídeo. "Não há palavras, só temos de agradecer a Deus por nos permitir viver esse sonho juntos. Tudo que esperamos, agora, é realidade", discursou, emocionada.

A convocação de Igor Thiago para a primeira Copa do Mundo da carreira vai além dos 22 gols que o colocam como vice-artilheiro da badalada Premier League. Muito jovem, perdeu o pai e iniciou a trajetória longe do Distrito Federal. Em Minas Gerais, conheceu Sérgio Gonçalves, o Pastor, primeiro técnico da carreira. Aos 58 anos, Gonçalves se orgulha do laço paterno com o atacante. "Profetizei que ele chegaria à Seleção. A profecia foi se cumprindo ao longo dos anos. Agora, é a vez dele", compartilhou.

Desconhecido do futebol do Distrito Federal, Igor Thiago fez as categorias de base no Cruzeiro e subiu para o time profissional durante a Série B de 2020. A Raposa atravessava crise financeira e negociou o atacante com o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, onde marcou 22 gols em 55 jogos e chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica. Pela companhia belga, foram 29 bolas na rede em 55 exibições. Entrou, de vez, no mapa do futebol europeu e arrumou as malas para o Brentford e se tornou a contratação mais cara da história do clube, em operação de quase R$ 200 milhões em 2024/2025.

Pela Seleção, tem um gol em dois jogos. De pênalti, na vitória por 3 x 1 no amistoso contra a Croácia na Data Fifa de março. Antes, o centroavante de 1,91m de altura teve minutos contra a poderosa França, mas insuficientes para provocar a virada no 2 x 1.

O abraço de amigos e familiares na convocação de Igor Thiago (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em São Paulo

O Distrito Federal voltará a ter dois jogadores na Copa do Mundo após 16 anos. Igor Thiago e Endrick repetirão Kaká e Lúcio na edição de 2010, na África do Sul, e se inspiram no final feliz da dupla na conquista do penta em 2002. A família de Endrick se reuniu em São Paulo, enquanto o atacante acompanhava atentamente a leitura da lista direto da França.

"É muito especial para nós. Ver um filho chegar tão perto é motivo de orgulho e gratidão. Às vezes, enxergamos apenas o momento. Deus enxerga o caminho inteiro. Se acontecer, vamos celebrar", disse Cíntia Ramos, a protetora de Endrick, em entrevista ao Correio no Dia das Mães.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini



