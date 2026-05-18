NBB: Franca vence Brasília Basquete no primeiro jogo da semifinal

Brasília resistiu o quanto foi possível, mas ímpeto dos donos da casa, principalmente no terceiro quarto, deu vantagem aos paulistas no confronto - (crédito: Marcos Limonti/Franca Basquete)

O Franca derrotou o Brasília Basquete, por 76 x 67, nesta segunda- feira (18/5), no primeiro jogo da série das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida foi realizada no ginásio Pedrocão, casa da franquia paulista. As próximas duas partidas do confronto disputado em melhor de cinco jogos serão em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, na quinta-feira (21/5), às 20h, e no sábado (23/5), às 19h. O cestinha da partida foi o armador Facundo Corvalan, com 19 pontos. No rival, quem mais marcou foi o camisa dez Lacerda e o ala Lucas Dias, com 14 anotados.

No primeiro quarto, a série começou entregando exatamente o que se esperava. Em um duelo entre duas grandes equipes, ninguém conseguia se sobressair. O Franca aproveitava o fator casa para liderar o marcador, enquanto o Brasília seguia na cola dos mandantes, sem deixá-los distanciar no placar. Corvalan, armador dos extraterrestres e ex-jogador do time paulista, foi o destaque dos visitantes com cinco pontos. Contudo, os donos da casa fecharam a primeira parcial na liderança por 19 x 17.

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No segundo quarto, o Brasília voltou com tudo e assumiu a liderança. Porém, com a vantagem de apenas um ponto, o Franca não diminuiu o ritmo. O jogo virou lá e cá, sem que nenhuma das equipes conseguisse desgarrar no placar. Na reta final do período, o time paulista engatou duas cestas seguidas, uma de dois e outra de três pontos, abrindo uma confortável frente de quatro pontos. Assim, o primeiro tempo terminou parelho, com o Franca na liderança por 38 x 34.

Na volta do intervalo, o Franca assumiu o controle do jogo. Com uma corrida de oito pontos seguidos, a equipe paulista abriu, pela primeira vez, 10 pontos de vantagem. O técnico do Brasília, Dedé Barbosa, foi obrigado a parar o jogo. O pedido de tempo surtiu efeito e os extraterrestres subiram de produção, mas os mandantes seguiam em ritmo avassalador. Ditando o ritmo em casa, o Franca não permitiu que os visitantes cortassem a diferença. Em um terceiro quarto de um time só, os donos da casa fecharam a parcial em 63 x 47.

No último quarto o Brasília conseguiu encontrar o bom ritmo das duas primeiras parciais, e anotou oito pontos em sequência, diminuindo a vantagem de dez pontos. Apesar do bom início o Franca mais uma vez não baixou o ritmo e não deixou os extraterrestres sonharem com a virada. O Brasília viveu baixa na partida e dos 159 arremessos tentados, apenas 67 foram convertidos (42%). Melhor para o Franca, que encerrou o jogo em 76 x 67.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz