Desimpain vence G3X nos shootouts e é campeão da Kings League Brasil

O Desimpain é o grande campeão da Kings League Brasil. Nesta segunda-feira (18/5), a equipe do Desimpedidos venceu o G3X nos shootouts, após empate em 5 a 5 e levantou a taça pela primeira vez. O jogo na verdade foi uma verdadeira batalha, com muitas faltas, confusões, cartões e um embate que durou duas horas.

Primeiro tempo

O início do escalonado foi extremamente nervoso e com os dois times perdendo várias oportunidades. Foi só aos seis minutos, que Luisinho recebeu em velocidade e bateu cruzado para fazer 1 a 0. Com todos os jogadores de volta, o atacante apareceu de novo, agora completando um cruzamento rápido, para marcar o segundo para o Desimpain. O G3X, por outro lado, viu uma muralha chamada Kayky aparecer na primeira etapa e fazer grandes defesas. Contudo, no período do gol dobro, brilhou a estrela do artilheiro da Kings. Em cobrança de falta, Kelvin Oliveira mandou no ângulo para deixar o confronto empatado.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o dado definiu um 3×3 e o G3X passou a frente com Andreas e Kelvin, em dois contra-ataques rápidos. O Desimpain ainda descontou com Davi Ilario em cobrança de pênalti. Contudo, após todos os jogadores voltarem para quadra, a equipe da Tribo empatou com Gaulês, no pênalti do presidente: 5 a 3. Na comemoração, o streamer fez um gesto obsceno, tomou amarelo e deixou seu time com um jogador a menos por dois minutos.

O G3X, entretanto, teve a chance de aumentar ainda mais a vantagem com sua carta secreta, onde ganhou um shootout. Mas Kelvin Oliveira acabou parando na trave. Lance, inclusive, que gerou 500kg de doação, através da Premier Pet. Já a carta secreta do Desimpain fez efeito. Afinal, a equipe ganhou um gol dobro por quator minutos e Wellington "Gigante", após pegar um rebote, foi as redes e deixou tudo igual. As duas equipes ainda tiveram oportunidades de voltar a frente. A equipe da Tribo teve a principal chance, mas Bolt salvou uma bola em cima da linha de forma espetacular. Já Renato Vicente perdeu seu pênalti do presidente para o time do Desimpedidos. Assim, a decisão foi para os shootouts.

Desimpain campeão da Kings League Brasil

A decisão de shootouts começou nervosa, com as cinco primeiras cobranças sendo desperdiçadas. Kayky, goleiro do Desimpain, defendeu três cobranças. Assim, o time do Desimpedidos levou a melhor ao vencer por 2 a 1 nas cobranças alternadas e se sagrou campeão da Kings League Brasil.