Palco de gravação de manifesto, Brasília amplia conexão com a Seleção

A Copa do Mundo de 2026 será disputada bem longe do Distrito Federal. Mas, de diversas maneiras, Brasília também carrega um simbolismo importante na campanha da Seleção em busca do hexacampeonato. Além de ser a cidade natal dos convocados Endrick e Igor Thiago, a capital federal serviu de cenário da campanha "Manifesto Bate no Peito", campanha lançada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para unificar o sentimento de pertencimento, identidade nacional e conexão história entre o time e o povo do país.

Apresentado no megaevento de convocação da Seleção Brasileira, realizado na última segunda-feira (18/5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a obra audiovisual de 1m34s foi gravada integralmente em Brasília. A narrativa do "Manifesto Bate no Peito" percorre momentos históricos, vitórias, dúvidas e incertezas da equipe antes de dar espaço a uma virada emocional. O mote da produção ressalta como o orgulho nacional pelo futebol nunca deixou de existir. Apenas estava esperando para ser despertado. A campanha é assinada pela CRIAmov, com criação da CBF em parceria com Thiago Reis, Hayre Borges, Vitor Fubu e a agência Look and Feel.

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De acordo com os produtores do projeto, a escolha por Brasília não ocorreu por meda comodidade operacional. Os diretores Gabriel Nakanishi e Guilherme Nakanishi atribuem a boa recepção da capital federal ao filme como trunfo para a cidade trasnformar-se em cenário de inspiração para a caminhada verde-amarela no Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá. O torneio está marcado para começar em 11 de junho, com a final agenda para 19 de julho. A Seleção estreia em 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, no Estádio de New Jersey. No grupo C, o Brasil ainda enfrenta Escócia e Haiti.

Para os diretores, Brasília tornou-se parte central da narrativa do manifesto. Até mesmo o nome da obra se integrou com o ideal da cidade: um filme chamado Bate no Peito realizado justamente no coração do Brasil. “Existia uma força simbólica muito grande nessa escolha. Brasília representa um ponto de encontro entre diferentes identidades brasileiras e possui uma estética muito própria. Nosso objetivo era mostrar a cidade de uma maneira mais humana, sensível e próxima das pessoas”, explicam Gabriel Nakanishi e Guilherme Nakanishi, em comunicado divulgado pela produtora da obra.

A operação de gravação no Distrito Federal foi realizada em três dias. No período, a equipe do filme percorreu cenários urbanos, espaços cotidianos e ambientes populares para construir uma linguagem visual conectada à diversidade cultural brasileira. Antes de toda a operação, houve um amplo processo de pesquisa de locações espalhadas pelo quadradinho para auxiliar na construção de uma atmosfera capaz de retratar o Brasil, um país de tamanho continental, como um todo.

A proposta era reunir rostos, expressões e vivências capazes de reforçar a ideia da Seleção Brasileira como um dos principais símbolos de identificação coletiva do país. “O manifesto fala sobre emoção, conexão e sobre aquilo que o futebol desperta no brasileiro. Existe uma relação muito genuína entre as pessoas e a Seleção, e queríamos traduzir isso de uma forma humana e puramente brasileira”, destaca Gabriel Nakanishi. A CRIAmov ressalta, ainda, o potencial criativo da capital federal em projetos de alcance nacional.