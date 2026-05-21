Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos convoca 28 jogadores para treinamentos

O Marrocos anunciou nesta quinta-feira (21) uma lista de 28 jogadores que participarão de um período de treinos entre os dias 22 e 26 de maio. O treinador Mohamed Ouahbi irá observar os atletas antes de fechar a sua convocação para a Copa do Mundo, que deve acontecer na próxima semana.

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Mohammed Ouahbi calls up a group of players for a preparatory training camp ahead of the final 2026 FIFA World Cup squad announcement pic.twitter.com/aGtQItXCIR Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 21, 2026

Entre os nomes, estão seis jogadores que conquistaram o título Mundial sub-20 no ano passado, sob o comando de Ouahbi. Além disso, também há atletas experientes, como o meia Boufal Soufiane e o atacante Ayoub El Kaabi, que disputaram a Copa do Mundo 2022. Quem também chama a atenção é o meia Ayyoub Bouaddi, do Lille, que recentemente decidiu defender a seleção marroquina.

Entretanto, apesar do período de treinamentos, a expectativa é que a minoria dos 28 jogadores seja convocado para o Mundial. Afinal, os nomes mais consolidados dos Leões do Atlas não irão participar das atividades e devem estar na lista final do treinador.

O Marrocos está no Grupo C da Copa, junto com o Brasil, e estreia no torneio justamente contra a Seleção, no dia 13 de junho. Os Leões do Atlas também encaram o Haiti e a Escócia na primeira fase da competição.