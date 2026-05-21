InícioEsportes
FUTEBOL INTERNACIONAL

Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos convoca 28 jogadores para treinamentos

Jogadores disputam as últimas vagas do Leões do Atlas no Mundial e tentam convencer o técnico Mohamed Ouahbi durante quatro dias de trabalho

Mohamed Ouahbi vai observar jogadores para fechar sua convocação - (crédito: Foto: Divulgação/FRMF)
Mohamed Ouahbi vai observar jogadores para fechar sua convocação - (crédito: Foto: Divulgação/FRMF)

O Marrocos anunciou nesta quinta-feira (21) uma lista de 28 jogadores que participarão de um período de treinos entre os dias 22 e 26 de maio. O treinador Mohamed Ouahbi irá observar os atletas antes de fechar a sua convocação para a Copa do Mundo, que deve acontecer na próxima semana.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre os nomes, estão seis jogadores que conquistaram o título Mundial sub-20 no ano passado, sob o comando de Ouahbi. Além disso, também há atletas experientes, como o meia Boufal Soufiane e o atacante Ayoub El Kaabi, que disputaram a Copa do Mundo 2022. Quem também chama a atenção é o meia Ayyoub Bouaddi, do Lille, que recentemente decidiu defender a seleção marroquina.

Entretanto, apesar do período de treinamentos, a expectativa é que a minoria dos 28 jogadores seja convocado para o Mundial. Afinal, os nomes mais consolidados dos Leões do Atlas não irão participar das atividades e devem estar na lista final do treinador.

O Marrocos está no Grupo C da Copa, junto com o Brasil, e estreia no torneio justamente contra a Seleção, no dia 13 de junho. Os Leões do Atlas também encaram o Haiti e a Escócia na primeira fase da competição.

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 21/05/2026 18:27
    SIGA
    x