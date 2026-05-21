Conmebol confirma W.O. e dá pontos de jogo contra o Medellín ao Flamengo

Após duas semanas de indefinição, o jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, finalmente teve um desfecho. Marcado inicialmente para 7 de maio, o duelo entre colombianos e brasileiros foi cancelado devido à incidentes de segurança no Estádio Atanasio Girardot. Depois de instaurar investigação sobre o caso, a Conmebol imputou a responsabilidade dos problemas aos donos da casa e promulgou a vitória de 3 x 0 para o rubro-negro. Com isso, o time carioca chegou aos 13 pontos no Grupo A.

De acordo com a Conmebol, o Independiente Medellín foi enquadro nas violações dos artigos 12.1 e 12.2 do Código Disciplinar da entidade, além dos incisos 5.1.11 do Manual de Clubes da Libertadores 2026. Em resumo, os dispositivos versam sobre a responsabilidade do clube mandante nas garantias de segurança para uma partida ocorrer. No dia do duelo com o Flamengo, torcedores do clube colombiano protestaram de maneira violenta contra a diretoria do time e impediram a realização da partida. A bola rolou por apenas um minutos. A confederação sul-americana instaurou uma comissão para avaliar o tema.

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Além da perda dos pontos do jogo, o Medellín terá de jogar as próximas cinco partidas de competições organizadas pela Conmebol com portões fechados. Como o time colombiano não tem mais compromissos como mandante na fase de grupos da Libertadores, a punição será cumprida em caso de avanço às oitavas de final do torneio continental ou avanço para os playoffs da Copa Sul-Americana, "benefício" concedido aos clubes eliminados na terceira colocação das chaves da Glória Eterna.

Financeiramente, os colombianos terão de arcar com duas multas, a primeira de 80 mil dólares e a segunda de 20 mil dólares, além de pagar outros 16.278,90 dólares para arcar com os danos materiais causadas pela baderna promovida pela torcida mandante no Estádio Atanasio Girardot. Na conversão, o total fica em cerca de R$ 582 mil. Todo o montante será deduzido automaticamente da verba de patrocínio ou direitos de televisão reservada ao clube pela participação na Libertadores da América.

Mesmos sem os pontos do W.O., o Flamengo já estava garantido na primeira colocação do Grupo A e classificado antecipadamente às oitavas de final da competição continental. Agora com 13 pontos oficializados e nove de saldo de gols, o rubro-negro carioca ganha força na luta pela melhor campanha da fase geral da Libertadores. No momento, o Rosario Central, da Argentina, tem o mesmo retrospecto. Os brasileiros levam vantagem nos gols marcados: 11 x 9. Quem garantir o posto terá o direito de definir todos os jogos das fases eliminatórias na condição de mandantes.

O Flamengo encerra a participação na fase de grupos da Libertadores na próxima terça-feira (26/5), às 21h30, quando recebe o Cusco, do Peru, no Estádio do Maracanã. Ainda na segunda posição do Grupo A, com sete pontos, apesar da punição de W.O. sofrida, o Independiente Medellín entra em campo no mesmo dia e horário diante do Estudiantes, em La Plata. O duelo é um confronto direto pela classificação ao mata-mata.