Luciano se torna segundo maior artilheiro do São Paulo no século

Luciano se torna o segundo maior artilheiro do São Paulo no século - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

São Paulo e Botafogo vão se enfrentando neste sábado (23/5), no Morumbis, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor Paulista saiu na frente do Glorioso no começo do primeiro tempo com Luciano. Contudo, o tento marcado pelo camisa 10 foi especial e cravou ainda mais seu nome na história do clube.

Afinal, com o tento, Luciano chegou aos 113 gols com a camisa do São Paulo e se tornou o segundo maior artilheiro do século do clube. Ele ultrapassou Rogério Ceni, o maior ídolo da história do Tricolor, que marcou 112 vezes pelo Soberano.

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Contudo, o primeiro lugar vai ser bem difícil para Luciano alcançar. Afinal, quem lidera a lista de artilharia no século do São Paulo é Luis Fabiano, que no período marcou 212 gols. Ou seja, o camisa 10 precisaria ir as redes mais 100 vezes para conseguir passar o Fabuloso no Tricolor.

Além disso, Luciano ultrapassou Dino Sani e virou o 15° maior artilheiro da história do São Paulo. Agora, o camisa 10 está a três tentos para ultrapassar Careca e assumir a 14° posição do ranking.

Recentemente, o São Paulo renovou seu contrato com o camisa 10 até 31 de dezembro de 2028. Ou seja, o atacante tem mais dois anos, no mínimo, para subir ainda mais no ranking de artilharia do Tricolor.

Contudo, na comemoração, o jogador acabou sentindo o tornozelo direito e precisou ser substituído. Pedro Ferreira entrou no seu lugar durante o embate contra o Botafogo. Assim, o Tricolor acende um alerta em relação ao seu camisa 10 para o restante da temporada.