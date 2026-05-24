Flamengo x Palmeiras: CBF divulga análise do VAR em expulsão de Carrascal

A CBF divulgou, na madrugada deste domingo (24/5), o áudio da análise do VAR sobre a expulsão de Carrascal no confronto entre Flamengo e Palmeiras, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu ainda no primeiro tempo e gerou forte repercussão entre torcedores nas redes sociais. Além disso, a entidade confirmou que a arbitragem manteve a decisão de campo após revisar a jogada.

Durante a disputa pela bola, Carrascal acertou a chuteira no rosto de Murilo e recebeu cartão vermelho direto. O árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda, aplicou a expulsão imediatamente. Posteriormente, o VAR, comandado por Caio Max Augusto Vieira, revisou o lance e recomendou a manutenção da decisão tomada em campo.

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Ele joga a bola e depois acerta com a sola da chuteira o peito e o rosto do adversário, que é uma zona sensível. Assume o risco. Segue sua decisão de campo. Apesar dele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com a chuteira, colocando em risco sua integridade. Segue sua decisão de campo. A força também com que ele vem de encontro acerta o rosto do adversário, disse Caio Max no VAR.

Carrascal acerta o pé intencionalmente na cara do Murilo. Lance para vermelho direto. Árbitro Wins pic.twitter.com/o8Yyq1K8jj VAR Check Brazil (@VAR_Brazil) May 24, 2026





A expulsão aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Flamengo e Palmeiras ainda empatavam em 0 a 0. No entanto, o time paulista aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar 17 minutos depois, com Flaco López. Na etapa final, Allan e Paulinho ampliaram e garantiram a vitória palmeirense por 3 a 0 no Allianz Parque.

Com o resultado, o Palmeiras aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão para sete pontos. Enquanto isso, o Flamengo permaneceu na segunda colocação, com 31 pontos e um jogo a menos na competição.

Jardim critica expulsão de Carrascal: Contra o Flamengo, é fácil tirar cartão vermelho

Após a derrota para o Palmeiras, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, criticou a decisão da arbitragem na expulsão de Carrascal e demonstrou insatisfação com os critérios utilizados pelo VAR. Além disso, o treinador comparou o lance com outras jogadas semelhantes em partidas anteriores e afirmou que o clube carioca recebe tratamento diferente em decisões disciplinares.

O pé alto é uma coisa que não leva para agressão, não é? O jogador tenta dominar, o outro jogador está a um metro e meio dele e joga-se para cima dele para tentar bloquear, como foi o lance do segundo gol. O Varela tenta tirar de bicicleta, o jogador foi lá com o peito, ganhou e acabou por fazer o gol. O lance é semelhante. Eu acho que não foi situação de agressão. No ano passado, eu joguei com o Cruzeiro contra o Palmeiras, o Gómez fez uma entrada em um jogador nosso e foi cartão amarelo. Por isso, não percebo os critérios, disse o treinador, que prosseguiu, O que eu percebo é: contra o Flamengo, é fácil tirar o cartão vermelho e dar. Isso eu entendo muito bem, completou.