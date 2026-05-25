Organizada do Flamengo vai até a casa de Carrascal cobrar jogador; veja

Torcida Organizada vai até a casa de Carrascal após expulsão contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução / Gilvan de Souza - Flamengo)

A torcida do Flamengo segue revoltada com Carrascal após a expulsão do meia-atacante na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (23). Além das críticas nas redes sociais, integrantes da organizada Raça Rubro-Negra decidiram ir até a casa do jogador para cobrar explicações pessoalmente.

No entanto, ao chegarem ao local, os torcedores teriam encontrado uma situação que aumentou ainda mais a indignação. Isso porque, segundo publicações feitas por perfis ligados a flamenguistas, Carrascal estaria promovendo uma festa de aniversário no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro.

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A visita aconteceu na noite deste domingo (24). Durante a ação, membros da organizada ficaram em frente ao condomínio tentando falar diretamente com o jogador colombiano. Inclusive, imagens divulgadas nas redes sociais mostram os torcedores reunidos na entrada do local.





Posteriormente, outros vídeos começaram a circular na internet mostrando pessoas entrando no condomínio, supostamente para participar da comemoração. Conforme as publicações feitas por páginas de notícias ligadas ao Flamengo, a festa teria sido organizada pelo próprio Carrascal para celebrar o aniversário.

Carrascal completa 28 anos nesta segunda-feira (25). Entretanto, o jogador teria antecipado a comemoração para o fim de semana e realizado a festa logo após a derrota do Flamengo para o Palmeiras. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre a suposta festa.

Carrascal pede desculpas após expulsão contra o Palmeiras

Carrascal se pronunciou nas redes sociais após a expulsão na derrota do Flamengo para o Palmeiras. Em publicação feita no perfil oficial, o colombiano pediu desculpas pelo cartão vermelho recebido ainda no primeiro tempo e, além disso, afirmou estar com o coração partido depois da partida disputada no Maracanã.

O meia-atacante deixou o campo aos 20 minutos da etapa inicial. Durante uma disputa de bola, Carrascal atingiu o rosto e o peito de Murilo com as travas da chuteira. Dessa maneira, a arbitragem aplicou cartão vermelho direto para o jogador rubro-negro.