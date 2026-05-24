Árbitro de Flamengo x Palmeiras é hostilizado em avião: "Pilantra"

O clima de revolta com a arbitragem de Flamengo e Palmeiras extrapolou os limites das quatro linhas do Maracanã. O árbitro capixaba Davi Lacerda, responsável por apitar a vitória alviverde por 3 x 0 no sábado (23/5), foi duramente hostilizado por torcedores dentro de um avião comercial. Em vídeos que ganharam as redes sociais neste domingo (24/5), o juiz aparece sendo alvo de xingamentos e acusações de favorecimento ao clube paulista.
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A indignação dos rubro-negros começou logo nos primeiros instantes do clássico interestadual e aumentou drasticamente após decisões capitais que condicionaram o andamento da partida. A condução disciplinar da equipe de arbitragem virou o principal estopim para os protestos da torcida e gerou forte questionamento público.
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"Pilantra! Recebeu upgrade do Palmeiras, né, filho da mãe. O pix caiu, né, seu safado?" foram alguns dos gritos proferidos contra o juiz no voo.
Davi Lacerda, árbitro de Flamengo 0x3 Palmeiras, sendo hostilizado no avião:
Vagabundo! Pilantra!
Recebeu upgrade do Palmeiras, né, filho da mãe?
O PIX caiu, né, safado?
Reprodução pic.twitter.com/y6GECca1m0
Planeta do Futebol (@futebol_info) May 24, 2026
Expulsão polêmica e disparidade nos critérios de cartões
Os torcedores e profissionais do Flamengo reclamam de uma nítida inversão de critérios por parte de Davi Lacerda. Com menos de um minuto de jogo, o palmeirense Andreas Pereira cometeu uma falta violenta no tornozelo de Jorginho, mas sequer foi advertido com o cartão amarelo o meia só viria a tomar o primeiro cartão no fim da etapa inicial.
O lance que gerou maior revolta, no entanto, foi a expulsão direta do colombiano Jorge Carrascal aos 20 minutos de partida. Mesmo com o alerta do VAR de que o atleta rubro-negro havia tocado na bola antes do contato físico, o árbitro optou por manter a decisão de campo sem revisar as imagens no monitor. Ao todo, o Flamengo cometeu nove faltas e recebeu seis cartões amarelos e um vermelho, enquanto o Palmeiras fez 19 infrações e teve os mesmos seis jogadores amarelados.
Técnico do Flamengo expõe números e critica arbitragem
Na entrevista coletiva após o revés em casa, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, não escondeu a sua insatisfação e adotou um tom irônico para contestar o histórico do juiz capixaba. O treinador português evitou fazer julgamentos diretos, mas apresentou dados estatísticos para expor o incômodo com a escala de arbitragem.
"Vocês sabem qual é o aproveitamento do Palmeiras com esse árbitro? Vocês têm uma ideia? 90 e tantos por cento. O aproveitamento do Flamengo com esse árbitro? Menos de 50%. Uma equipe que normalmente ganha muito. Vejam os dados. Não podemos ter a mesma situação com critérios diferentes, é isso que eu não posso aceitar na competição" disparou o comandante.
Jardim também ressaltou que a perda de um jogador de linha tão cedo arruinou o planejamento tático desenhado para o confronto, embora avalie que o time ainda conseguiu criar oportunidades.
"A expulsão foi uma situação que condicionou o jogo e todos os nervos. Mesmo jogando com dez, acho que ainda tivemos algum volume superior ao adversário. Quando estavam com 11, só aproveitavam algum contra-ataque, como aconteceu no gol, com uma bola mais direta nas nossas costas" completou o técnico do Flamengo.
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