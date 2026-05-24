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CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogador do Remo é expulso por gesto obsceno contra o Athletico

Jajá recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Jajá, do Remo, faz gesto obsceno e éxpulso de jogo - (crédito: Foto: Reprodução)
Jajá, do Remo, faz gesto obsceno e éxpulso de jogo - (crédito: Foto: Reprodução)

Mais um caso de gesto obsceno no Brasileirão. Desta vez, o atacante Jajá foi o responsável pelo ato no primeiro tempo entre Remo e Athletico, no Mangueirão, pela 17ª rodada da competição. Após análise no VAR, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima deu o cartão vermelho direto ao atleta, aos 52 minutos minutos.

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Em contra-ataque, Jajá fez tudo sozinho no contra ataque, iniciando a jogada no campo de defesa, vencendo a marcação na velocidade pela esquerda, mas na hora de tirar o 10, acabou perdendo a posse na tentativa do cruzamento.

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Saiba Mais

No entanto, depois disso, discutiu com os defensores do Athletico, que reclamaram de gesto ofensivo por parte de Jajá. O lateral Gastón Benavídez foi o que mais reclamou. A arbitragem conteve os ânimos enquanto esperou a orientação vinda da cabine do VAR. Após análise, expulsou o jogador, que ainda saiu reclamando.

Jajá, aliás, abriu o placar para o Remo, aos 13 minutos do primeiro tempo. No entanto, ação gerou a expulsão do atacante.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/05/2026 18:46 / atualizado em 24/05/2026 18:51
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