Chapecoense demite o técnico Fábio Matias

A Chapecoense oficializou, na noite desta segunda-feira (25/5), a demissão do técnico Fábio Matias. A decisão da diretoria veio um dia após a derrota do Verdão do Oeste para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. A partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o anúncio, o clube catarinense se tornou o primeiro a demitir dois treinadores nesta edição do Brasileirão, já que iniciou o certame sob o comando de Gilmar Dal Pozzo.

Anunciado no dia 5 de abril para substituir Dal Pozzo, Fábio Matias permaneceu menos de dois meses no cargo. Além do comandante, o auxiliar técnico Lucas Batista e o preparador físico Felippe Capella também saem. No comando da equipe, Matias acumulou 10 jogos oficiais, somando duas vitórias, um empate e sete derrotas em três competições distintas. O desempenho no Brasileirão foi o principal estopim para a queda, com apenas um ponto ganho de 21 disputados na elite nacional. No Brasileirão, o time catarinense venceu apenas um jogo, contra o Santos. Mas ainda sob o comando de Dal Pozzo.

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Até que um novo treinador seja contratado, Celso Rodrigues, auxiliar da comissão permanente, e Nivia de Lima, técnica do time Sub-20, assumem o comando de forma interina. Alguns nomes já figuram no radar da diretoria para assumir a vaga, como Thiago Carpini, do Fortaleza, e Cláudio Tencati, atualmente no Botafogo de Ribeirão Preto.