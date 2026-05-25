Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos volta a Brasília

A Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos voltará a ocupar as ruas de Brasília em 29 de novembro. Marcada para a Praça do Buriti, a programação reunirá corredores e caminhantes profissionais e amadores, com e sem deficiência, em uma manhã voltada à promoção da acessibilidade por meio do esporte. A largada está prevista para as 7h.
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Esta será a segunda edição anual realizada na capital em 2026. Em março, cerca de 11 mil pessoas participaram da iniciativa, considerada uma das maiores mobilizações esportivas inclusivas do país. A expectativa da organização é ampliar novamente o público neste encontro realizado às vésperas do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.
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A proposta aposta justamente na convivência entre participantes com diferentes realidades como forma de ampliar o debate sobre acessibilidade e quebrar barreiras sociais. “A corrida de rua é um espaço democrático, em que pessoas com e sem deficiência dividem o mesmo percurso, lado a lado. Essa convivência ajuda a quebrar preconceitos e mostra, na prática, que a inclusão é possível”, afirma o presidente do Instituto Olga Kos DF, Wolf Kos.
Com crescimento constante nos últimos anos, a iniciativa expandiu presença para diferentes cidades brasileiras e passou a integrar o calendário esportivo da capital federal. As inscrições estão abertas no site Tickets Sports, e pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto mediante envio de documento de identidade e laudo médico para o e-mail corrida@olgadf.org.br. Após análise e aprovação dos documentos, a organização encaminhará um cupom para conclusão do cadastro. Os demais interessados podem participar por meio do site do Instituto Olga Kos DF.
Serviço
Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos
Onde: Praça do Buriti — Brasília
Quando: 29 de novembro
Horário: largada às 7h
Inscrições: Ticket Sports (clique aqui para acessar)
Pessoas com deficiência: corrida@olgadf.org.br
Informações e inscrições: Instituto Olga Kos DF
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