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Copa do Mundo: Espanha não terá jogadores do Real Madrid pela 1ª vez

O treinador Luis De La Fuente anunciou na manhã desta segunda-feira (25) os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. Nenhum jogador madridista entrou na lista do comandante espanhol

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha tem forte geração de atletas e buscam o bicampeonato mundial - (crédito: Adrian Dennis/AFP)
Atual campeã da Eurocopa, a Espanha tem forte geração de atletas e buscam o bicampeonato mundial - (crédito: Adrian Dennis/AFP)

De forma inédita em todas as 16 participações da Espanha em Copas do Mundo, nenhum jogador do Real Madrid foi chamado para a disputa do torneio nos EUA, Canadá e México. A temporada ruim protagonizada pela equipe merengue impossibilitou a presença de seus atletas na lista formulada por Luis De La Fuente. Nomes como os de Dean Huijisen, Fran García, Álvaro Carreras e até de Dani Carvajal eram cotados para fazerem parte do plantel, mas acabaram ficando de fora. 

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Do outro lado do país, a Catalunha está em festa. Além do título de La Liga protagonizado pelo Barcelona, os Culés também contam com oito jogadores chamados para o Mundial: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Ferran Torres e Lamine Yamal estão confirmados no plantel espanhol. O lado vermelho e branco de Madrid também festeja a presença de Marcos Llorente, Pubill e Aléx Baena, atletas do Atlético de Madrid dentre os 26 convocados. 

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Questionado sobre a decisão de não levar nenhum jogador do Real Madrid ao Mundial, Luis De La Fuente explicou o motivo em entrevista coletiva logo após a convocação. O treinador espanhol disse que não liga para os clubes que os atletas atuam, e sim em seus desempenhos: “Bom, felizmente eu sou técnico da seleção nacional. Não olho a procedência de nenhum jogador. Acho que já comentei isso em outras ocasiões. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola, da equipe da seleção espanhola. Não olho se vem de um clube ou de outro.”, comentou o técnico à imprensa. 

A Espanha vive grande fase e conta com um elenco de peso para a Copa do Mundo. Postulante ao título, a equipe fez bela campanha nas Eliminatórias Europeias e conseguiu vaga direta para o Mundial. Apenas neste século, os espanhóis são detentores de três Eurocopas, uma Nations League e uma Copa do Mundo, em 2010 na África do Sul. 

A Espanha ocupa o Grupo H e estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, em Atlanta. Na sequência, ainda terão a Arábia Saudita e fecham a fase de grupos diante do Uruguai em Guadalajara, no México.

Confira os 26 convocados por Luis De La Fuente:


Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona) 

Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham); 

Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal). 

Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona). 


Estagiário sob supervisão Marcos Paulo Lima

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 25/05/2026 22:17 / atualizado em 25/05/2026 22:17
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