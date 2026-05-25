Copa do Mundo: Espanha não terá jogadores do Real Madrid pela 1ª vez

De forma inédita em todas as 16 participações da Espanha em Copas do Mundo, nenhum jogador do Real Madrid foi chamado para a disputa do torneio nos EUA, Canadá e México. A temporada ruim protagonizada pela equipe merengue impossibilitou a presença de seus atletas na lista formulada por Luis De La Fuente. Nomes como os de Dean Huijisen, Fran García, Álvaro Carreras e até de Dani Carvajal eram cotados para fazerem parte do plantel, mas acabaram ficando de fora.
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Do outro lado do país, a Catalunha está em festa. Além do título de La Liga protagonizado pelo Barcelona, os Culés também contam com oito jogadores chamados para o Mundial: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Ferran Torres e Lamine Yamal estão confirmados no plantel espanhol. O lado vermelho e branco de Madrid também festeja a presença de Marcos Llorente, Pubill e Aléx Baena, atletas do Atlético de Madrid dentre os 26 convocados.
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Questionado sobre a decisão de não levar nenhum jogador do Real Madrid ao Mundial, Luis De La Fuente explicou o motivo em entrevista coletiva logo após a convocação. O treinador espanhol disse que não liga para os clubes que os atletas atuam, e sim em seus desempenhos: “Bom, felizmente eu sou técnico da seleção nacional. Não olho a procedência de nenhum jogador. Acho que já comentei isso em outras ocasiões. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola, da equipe da seleção espanhola. Não olho se vem de um clube ou de outro.”, comentou o técnico à imprensa.
A Espanha vive grande fase e conta com um elenco de peso para a Copa do Mundo. Postulante ao título, a equipe fez bela campanha nas Eliminatórias Europeias e conseguiu vaga direta para o Mundial. Apenas neste século, os espanhóis são detentores de três Eurocopas, uma Nations League e uma Copa do Mundo, em 2010 na África do Sul.
A Espanha ocupa o Grupo H e estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, em Atlanta. Na sequência, ainda terão a Arábia Saudita e fecham a fase de grupos diante do Uruguai em Guadalajara, no México.
Confira os 26 convocados por Luis De La Fuente:
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)
Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);
Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal).
Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).
Estagiário sob supervisão Marcos Paulo Lima
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