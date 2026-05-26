Copa do Brasil: CBF define hoje os confrontos das oitavas; veja resultado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (26/05), em sua sede, o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.
Os 16 clubes classificados podem se enfrentar sem qualquer tipo de restrição. De acordo com o calendário inicial da CBF, as partidas de ida e volta estão previstas para acontecer nos dias 2 e 8 de agosto. Veja os confrontos sorteados.
Confronto 01: Fluminense - RJ X Vasco da Gama - RJ
Confronto 02: Corinthians - SP X Internacional - RS
Confronto 03: Grêmio - RS X Mirassol - SP
Confronto 04: Vitória - BA X Athletico - PR
Confronto 05: Juventude - RS X Atlético - MG
Confronto 06: Santos - SP X Remo - PA
Confronto 07: Chapecoense - SC X Cruzeiro - MG
Confronto 08: Palmeiras - SP X Fortaleza - CE
O sorteio foi exibido ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube.