COPA DO BRASIL

Copa do Brasil: CBF define hoje os confrontos das oitavas; veja resultado

De acordo com o calendário inicial da CBF, as partidas de ida e volta estão previstas para acontecer nos dias 2 e 8 de agosto

O último campeão da Copa do Brasil é o Corinthians, que conquistou o seu quarto título na competição (2025) ao derrotar o Vasco na grande final. - (crédito: Lucas Figueiredo / CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (26/05), em sua sede, o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os 16 clubes classificados podem se enfrentar sem qualquer tipo de restrição. De acordo com o calendário inicial da CBF, as partidas de ida e volta estão previstas para acontecer nos dias 2 e 8 de agosto. Veja os confrontos sorteados.

  • Confronto 01: Fluminense - RJ X Vasco da Gama - RJ

  • Confronto 02: Corinthians - SP X Internacional - RS

  • Confronto 03: Grêmio - RS X Mirassol - SP

  • Confronto 04: Vitória - BA X Athletico - PR

  • Confronto 05: Juventude - RS X Atlético - MG

  • Confronto 06: Santos - SP X Remo - PA

  • Confronto 07: Chapecoense - SC X Cruzeiro - MG

  • Confronto 08: Palmeiras - SP X Fortaleza - CE

O sorteio foi exibido ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube.

 

 

postado em 26/05/2026 10:33 / atualizado em 26/05/2026 11:39
