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Neymar, do Santos, reage ao ser questionado sobre edema

Camisa 10 do Peixe é questionado sobre problema físico e diz que panturrilha direita está inteira para a Copa do Mundo

Neymar durante o jogo do Santos pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)
Neymar durante o jogo do Santos pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

Na véspera de sua apresentação junto à Seleção Brasileira, Neymar esteve na Vila Belmiro e assistiu à vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, do Equador, que resultou na classificação aos playoffs da Sul-Americana. Assim, após acompanhar o jogo com Rodrygo, do Real Madrid, o atacante foi cercado por jornalistas na saída do estádio.

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Dessa forma, a principal dúvida é sobre a condição física do camisa 10, que se recupera de um edema na panturrilha direita semanas antes da Copa do Mundo. O clube paulista, então, trata o problema como um inchaço de menos de 2 milímetros, algo que fez com que o jogador ficasse de fora dos trabalhos no CT Rei Pelé.

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"Está aqui, inteira!", disse Neymar, sobre sua panturrilha. "Problema do quê?", emendou, sobre futuro na Copa do Mundo.

Condição física para a Copa do Mundo

No momento, o Peixe garante que o jogador tem boas condições de disputar a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, no entendimento do Alvinegro Praiano, o inchaço é de um edema de grau 2, com tempo de 10 dias de retorno aos gramados.

"Neymar está melhorando dia a dia. Dia a dia. Se apresenta amanhã e agora é lá com o Rodrigo Lasmar (médico da Seleção). Ele fez o tratamento todo dele aqui, está melhor dia a dia. Deve faltar um pouco, e lá termina esse pouco que falta", disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/05/2026 09:44
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