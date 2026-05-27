Neymar, do Santos, reage ao ser questionado sobre edema

Na véspera de sua apresentação junto à Seleção Brasileira, Neymar esteve na Vila Belmiro e assistiu à vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, do Equador, que resultou na classificação aos playoffs da Sul-Americana. Assim, após acompanhar o jogo com Rodrygo, do Real Madrid, o atacante foi cercado por jornalistas na saída do estádio.
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Dessa forma, a principal dúvida é sobre a condição física do camisa 10, que se recupera de um edema na panturrilha direita semanas antes da Copa do Mundo. O clube paulista, então, trata o problema como um inchaço de menos de 2 milímetros, algo que fez com que o jogador ficasse de fora dos trabalhos no CT Rei Pelé.
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"Está aqui, inteira!", disse Neymar, sobre sua panturrilha. "Problema do quê?", emendou, sobre futuro na Copa do Mundo.
Condição física para a Copa do Mundo
No momento, o Peixe garante que o jogador tem boas condições de disputar a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, no entendimento do Alvinegro Praiano, o inchaço é de um edema de grau 2, com tempo de 10 dias de retorno aos gramados.
"Neymar está melhorando dia a dia. Dia a dia. Se apresenta amanhã e agora é lá com o Rodrigo Lasmar (médico da Seleção). Ele fez o tratamento todo dele aqui, está melhor dia a dia. Deve faltar um pouco, e lá termina esse pouco que falta", disse o técnico Cuca, em entrevista coletiva.