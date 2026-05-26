Santos domina Deportivo Cuenca e carimba vaga nos playoffs da Sul-Americana

O Santos fez o dever de casa e assegurou a continuidade no cenário continental. Na noite desta terça-feira (26/5), o Peixe derrotou o Deportivo Cuenca por 3 x 0, em partida eletrizante disputada na Vila Belmiro, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado positivo garantiu ao alvinegro praiano a vice-liderança do Grupo D e a consequente classificação para os playoffs do torneio organizado pela Conmebol.
A classificação coroou uma noite de superação coletiva. Diante dos resultados paralelos da rodada, que mostravam o Deportivo Recoleta vencendo o San Lorenzo na Argentina e eliminando temporariamente o clube paulista, o elenco santista precisou aumentar o ritmo ofensivo no segundo tempo para construir o placar necessário e festejar junto ao torcedor.
O Santos iniciou a partida pressionando alto e quase abriu o placar logo no primeiro minuto com Gabriel Bontempo. O gol inaugural não tardou: aos 13 minutos, Bontempo descolou um belo passe de letra para Igor Vinícius na ala direita e o lateral cruzou rasteiro para o centro da área, onde Gabigol apareceu de forma oportuna para balançar as redes e fazer 1 x 0.
A primeira etapa também ficou marcada por reclamações contundentes da equipe santista contra a arbitragem de campo. Aos 10 minutos, o árbitro de vídeo recomendou a revisão de um toque de mão de Piedra dentro da área adversária. Mesmo após analisar o monitor por mais de dois minutos, o juiz principal assinalou que o impacto ocorreu na manga da camisa e optou por mandar o jogo seguir, gerando revolta no banco paulista. O Cuenca ainda assustou nos acréscimos em jogada individual de Erique, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.
Ciente de que precisava de mais gols devido à combinação de resultados, o Peixe deslanchou no segundo tempo. Logo aos três minutos, após uma saída de bola errada do Deportivo Cuenca, Gabigol serviu Barreal, que cruzou em direção à pequena área; o meia Miguelito finalizou forte e o goleiro Ferrero acabou empurrando contra o próprio patrimônio, ampliando a vantagem santista. O terceiro gol veio em grande estilo aos 10 minutos: Barreal desarmou na defesa, acionou Gabigol, que tabelou rapidamente com Gabriel Bontempo; o atacante invadiu a grande área e tocou por cobertura com extrema categoria para vencer o arqueiro e anotar um golaço.
O Santos chegou a balançar as redes mais uma vez com Miguelito, mas o lance acabou invalidado por posição de impedimento detectada pelo VAR. Nos minutos finais, a emoção ficou por conta do sistema defensivo. Aos 50 minutos, Moisés cometeu falta dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima para os visitantes após nova checagem no monitor. O batedor Leguizamón cobrou forte no canto direito, mas o goleiro Gabriel Brazão voou para fazer uma grande defesa e manter a baliza santista intacta até o apito final.
Por fim, o Santos encerrou a sua campanha inicial na segunda colocação da chave, totalizando sete pontos conquistados ao longo de seis partidas. O topo do agrupamento ficou com o Deportivo Recoleta, que atingiu os oito pontos. San Lorenzo e Deportivo Cuenca terminaram nas últimas posições, com sete e seis pontos, respectivamente, e deram adeus à competição internacional.
SANTOS 3 x 0 DEPORTIVO CUENCA
Copa Sul-Americana Fase de Grupos
Data e hora: 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)
Público: 7.060 presentes
Renda: R$ 206.984,96
Gols: Gabriel, 13’/1ºT (1-0); Ferrero (contra), 03’/2ºT (2-0); Gabriel Bontempo, 10’/2ºT (3-0)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Samuel Pierri, 25’/2ºT) e Miguelito (Rony, 21’/2ºT); Gabriel Bontempo (Lautaro Díaz, 22’/2ºT), Gabriel (Robinho Jr., 36’/2ºT) e Barreal (Moisés, 36’/2ºT). Técnico: Cuca.
DEPORTIVO CUENCA: Ferrero; Mosquera (Chacón, Intervalo), Boolsen, Piedra e Erique; Bryan García, Vega e Maccari (David González, Intervalo); Ordóñez (Morocho, 21’/2ºT), Rivero (Leguizamón, Intervalo) e Arboleda (Melvin Díaz, Intervalo). Técnico: Jorge Célico.
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Cartões amarelos: Boolsen, Adonis Frías, Gustavo Henrique, Luan Peres, Chacón e Piedra
