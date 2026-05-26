Grêmio empata e terá de jogar playoff da Copa Sul-Americana

Grêmio e Montevideo City Torque empataram por 2 x 2 nesta terça-feira (26/5), em Porto Alegre, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Gabriel Mec e Carlos Vinícius, de pênalti, marcaram os gols do tricolor.

O atacante ainda levou um cartão vermelho por reclamação nos acréscimos e desfalca o time na próxima partida pela competição. Pelo lado do time uruguaio, Salomón Rodríguez e Pizzichillo balançaram a rede na Arena.

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Com o resultado, o City Torque terminou na liderança do Grupo F, com 13 pontos, e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. O Grêmio chegou aos 11 pontos e terá que disputar os playoffs contra um time que vier da Libertadores para seguir vivo no torneio. Além disso, o Tricolor terá o acréscimo de duas partidas ao calendário.

O Grêmio teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances e não acertou nenhuma finalização no gol. A melhor chegada aconteceu em uma jogada de Tetê pela direita, mas Amuzu acabou furando dentro da área. Já o City Torque foi mais perigoso nos contra-ataques. Salomón Rodríguez chegou a ter um gol anulado por toque no braço, mas depois aproveitou cruzamento de Silvera, que venceu Marcos Rocha na jogada, para abrir o placar e colocar os uruguaios em vantagem.

Contudo, o Grêmio voltou do intervalo com duas alterações e foram precisos poucos toques na bola para a dupla que saiu do banco resolver. Arthur deu grande passe para Gabriel Mec, que passou pelo marcador e finalizou no cantinho esquerdo para deixar tudo igual. O gol animou os donos da casa, que pressionaram em busca da virada.

Na melhor chance do Tricolor, Braithwaite, de cabeça, parou na trave. Por outro lado, os uruguaios levaram perigo em alguns contra-ataques, mas também pararam em defesas de Weverton. Até que, aos 38 minutos, Pizzichillo ampliou para os visitantes em uma linda cobrança de falta. Porém, Carlos Vinícius buscou novamente o empate em cobrança de pênalti aos 43. Nos acréscimos, o atacante recebeu um cartão vermelho por reclamação.

GRÊMIO 2×2 MONTEVIDEO CITY TORQUE

Fase de Grupos Sul-Americana 2026

Data e horário: 26/05/2026 (terça-feira), ás 19h (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

Público total: 19.461 torcedores.

Renda: R$ 679.122,30.



GRÊMIO: Weverton, Pavon (Marcos Rocha, aos 24’/1ºT), Luis Eduardo (Wagner Leonardo, aos 24’/1ºT), Viery e Pedro Gabriel; Leonel Perez, Tiaguinho (Arthur, no intervalo) e Braithwaite; Amuzu (Gabriel Mec, no intervalo), Tetê (Enamorado, aos 22’/2ºT) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.



TORQUE: Torgnascioli; Agüero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Kociubinski (Tarán, aos 39’/2ºT), Montes e Obregón (Busquets, aos 49’/2ºT); Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez.



Gols: Salomón Rodríguez, aos 36’/1ºT (0-1); Gabriel Mec, aos 1’/2ºT (1-1); Pizzichillo, aos 38’/2ºT (1-2); Carlos Vinícius, aos 43’/2ºT (2-2).



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Assistentes: Jorge Urrego e Lubin Torrealba (VEN).

VAR: Juan Soto (VEN).

Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Gabriel Mec (GRE); Marcelo Méndez (técnico), Montes, Agüero (MCT).