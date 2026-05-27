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Palmeiras de Abel enfrenta situação incomum na Libertadores; veja os cenários

Comandante português tem, no momento, sua pior campanha na fase de grupos, mas pode avançar às oitavas com um empate na quinta

Palmeiras de Abel Ferreira pode avançar apenas com um empate - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Palmeiras de Abel Ferreira pode avançar apenas com um empate - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Sob a batuta do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras sempre figurou entre as três melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. Contudo, desta vez, o comandante enfrenta uma situação incomum ao chegar à última rodada da fase de grupos em segundo lugar e ainda sem a classificação matematicamente garantida. A equipe paulista depende apenas de si para avançar, porém precisa de uma combinação para ficar em primeiro.

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No momento, o Alviverde soma apenas 8 pontos em cinco partidas e só poderá chegar aos 11. Nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), diante do Junior Barranquilla-COL, no Allianz Parque. Com apenas um empate, os comandados do treinador português garantem a vaga nas oitavas, entretanto um tropeço pode colocar tudo a perder.

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Afinal, o Cerro Porteño-PAR, líder do Grupo F com 10 pontos, mede forças com o Sporting Cristal-PER, que tem 6. Para ficar em primeiro, o time paulista necessita vencer e torcer por um tropeço da equipe paraguaia para ficar em primeiro. No entanto, se perder e ver os Los Cerveceros assegurarem os três pontos, o Palmeiras será eliminado.

Vale lembrar que o Verdão busca sua décima classificação consecutiva às oitavas de final da Libertadores. Isso porque a última vez em que o time paulista deixou a competição na fase de grupos foi em 2016, quando enfrentou Rosário Central, da Argentina, e os uruguaios Nacional e River Plate.

Caminho pode ser mais complicado

Diferentemente das últimas cinco temporadas, o Palmeiras chega à última rodada da fase de grupos em segundo. Caso avance nesta posição, a equipe cairá no pote 2 do sorteio e terá que enfrentar qualquer líder de grupos nas oitavas de final, inclusive brasileiros (Flamengo e Corinthians).

Dessa forma, atualmente, Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Rosario Central lideram os respectivos grupos. Além disso, o Cruzeiro está em segundo na chave do time chileno e ainda tem chance de encerrar a primeira fase também na primeira colocação. Mirassol ficou em segundo e o Fluminense ainda tem chance.

Campanhas na primeira fase da Libertadores com Abel Ferreira

2021: 15 pontos (2ª melhor campanha geral)
2022: 18 pontos (Melhor campanha geral)
2023: 15 pontos (Melhor campanha geral)
2024: 14 pontos (3ª melhor campanha geral)
2025: 18 pontos (Melhor campanha geral)
2026: 8 pontos (2º lugar do grupo, restando um jogo)

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/05/2026 09:47
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