Sul-Americana: São Paulo domina Boston River e se classifica como líder

Sem sustos, o São Paulo se classificou de forma direta às oitavas de final e, consequentemente, garantiu o primeiro lugar do Grupo C da Sul-Americana. Nesta terça-feira (26/5), o Tricolor não teve dificuldades para vencer o Boston River por 2 a 0, no Morumbis, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. Artur e Acosta, contra, marcaram os gols da partida. O duelo ficou marcado pelo pleno domínio da equipe brasileira, especialmente na etapa inicial. O ritmo, entretanto, reduziu muito na segunda etapa.
Esta foi a primeira vitória de Dorival desde que retornou ao Morumbis, para sua terceira passagem. O resultado também interrompeu uma sequência de oito jogos sem vitória a pior da década, até então.
Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior ficou com 12 pontos na liderança do grupo (três vitórias e três empates). Do outro lado, a equipe uruguaia já entrou em campo sem pretensões e amargou três pontos na lanterna. Agora, o Tricolor aguarda o sorteio da Conmebol para saber o adversário das oitavas de final. O’Higgins, que venceu o Millonarios fora de casa, ficou na segunda posição, com 10 pontos, enquanto os colombianos na terceira colocação, com oito.
Agora, o São Paulo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time paulista, portanto, enfrenta o Remo no domingo (31/5), às 20h30, no Mangueirão. Este, aliás, é o último jogo antes da parada para Copa do Mundo.
Domínio tricolor
O São Paulo não deu sopa para o azar e fez o que se esperava. Com grande atuação de Artur, o Tricolor foi dominante do início ao fim do primeiro tempo e encontrou o caminho da rede. O camisa 37 participou dos dois gols. Aos quatro minutos, André Silva cruzou rasteiro para trás e encontrou Artur, que encontrou espaço para bater alto e abrir o placar. O segundo saiu em jogada do jogador. Ele foi até a linha de fundo, cruzou e Acosta tentou cortar, mas a bola foi contra o próprio patrimônio. Além disso, a equipe paulista teve a oportunidade com Danielzinho, André Silva e também com Calleri. Do outro lado, o Boston River quase não saiu do campo de defesa e não teve nenhuma chance clara de gol.
Controle total
Diferente da etapa inicial, o São Paulo não teve os últimos 45 miutos de domínio. Muito pelo contrário. No início da segunda etapa, o Boston River começou com outra postura e pressionando a saída de bola dos paulistas. O time uruguaio teve uma sequência de cruzamentos em que a defesa tricolor teve dificuldades de tirar. A primeira grande oportunidade foi em finalização de Facundo Muñoa. O time paulista, por sua vez, entrou em outro ritmo e deu campo para os adversários. Depois da parada para hidratação, o técnico Dorival Júnior e conseguiu melhorar a dinâmica do jogo. Wendell teve a primeira grande oportunidade.
Nos minutos finais, o árbitro marcou penalidade em cima de Calleri. Pedro Ferreira cruzou na área, Lucca tentou finalizar na segunda trave, mas o argentino foi puxado no meio da área. Contudo, o atacante estava em posição irregular após análise do VAR. Depois disso, os brasileiros, portanto, apenas controlaram o placar.
SÃO PAULO 2×0 BOSTON RIVER
Copa Sul-Americana 6ª rodada do Grupo C
Data: 26/05/2026
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público/Renda: 15.056 presentes / R$ 614.213,00
Gols: Artur, 4’/1°T (1-0) e Acosta, 17’/1°T (2-0) (contra);
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Luis Osorio, Wendell; Pablo Maia (Negrucci, 35’/2°T), Danielzinho, Ferreira (Pedro Ferreira, 23’/2°T), Artur; Calleri (Tapia, 35’/2°T) e André Silva (Lucca, 23’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.
BOSTON RIVER: Juan Gonzalez; Mateo Rivero, Juan Acosta, Agustin Aguirre e Ignacio Fernández; Rafael Haller, Facundo Muñoa (Alexander González, 36’/2°T), Dafonte, Gaston Ramirez (Andy López, 21’/2°T); Gonzalo Reyna (Franco Pérez, 36’/2°T) e Francisco Bonfligio (Suhr, 35’/2°t). Técnico: Ignacio Ithurralde.
Árbitro: Augusto Menendez (PER)
Assistentes: Diego Jaimes (PER) e Jose Castillo (PER)
VAR: Edwin Ordoñez (EQU)
Cartão Amarelo: Pablo Maia (SAO), Gaston Ramirez, Reyna, Rivero (BRI)
