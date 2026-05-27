Em cinco sets, Fonseca vira contra Prizmic e enfrentará Djokovic

João Fonseca venceu o croata Dino Prizmic (72º do mundo), nesta quarta-feira (27/5), em uma batalha de cinco sets na segunda rodada de Roland Garros, Grand Slam realizado em Paris. Após perder as duas primeiras parciais, o brasileiro foi valente e virou a partida com um grande nível de tênis. O próximo adversário do carioca será o maior vencedor de Grand Slams da história, com 24 títulos, Novak Djokovic. O duelo será nesta sexta-feira (29/5), e o horário ainda não foi definido.

"Acho que eu vinha de um momento onde estava duvidando muito do meu tênis. Faltava confiança, e esse jogo foi muito importante para mim. Sobre o próximo jogo, eu sempre falei para o meu treinador que queria estar na chave do Djokovic uma vez e seria uma horna para mim e para minha carreira. Gosto de jogos grandes, e irei partir com tudo, desfrutar, e obviamente querendo ganhar", afirmou João em entrevista em quadra à ESPN.

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O jogo



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No primeiro set, João sofreu a quebra de serviço logo de início, o que permitiu ao croata abrir vantagem rapidamente. Dominante no saque, Prizmic anotou nove aces na parcial, enquanto Fonseca registrou apenas um. Ambos os tenistas mantiveram alta eficiência no primeiro serviço, mas o croata foi mais consistente e fechou o set por 6/3.

No segundo set, o equilíbrio dominou o início, nenhum dos jogadores conseguia ameaçar o saque do adversário. Porém, Prizmic manteve a pressão e, na quarta vez em que o brasileiro sacou, o croata aproveitou a oportunidade para quebrar e abrir vantagem de um game. Com o placar a favor, Dino administrou bem até fechar o set em 6/4.

No terceiro set, João jogava para salvar sua participação em Roland Garros, uma derrota significaria a eliminação. O croata seguia implacável, sem baixar o ritmo em nenhum momento, e o brasileiro precisava elevar seu nível para seguir vivo. Assim, Fonseca quebrou o saque de Prizmic pela primeira vez na partida e, com um tênis de alto nível, se salvou no jogo, e fechou o set em 6/3.

No quarto set, o relógio já passava de duas horas de jogo. A sombra avançava pela quadra e o calor intenso começava a ceder, mas o nível de João não. Com uma quebra logo de saída, o brasileiro assumiu o controle e não deu espaço para Prizmic se firmar. Fonseca ainda arrancou mais duas quebras no caminho e fechou o set em grande estilo, vencendo por 6/1, e empatou a partida.

Partidas de cinco sets são a essência dos Grand Slams, e esta não fugia à regra. Depois de dois sets para cada lado, a disputa chegava ao seu momento mais tenso, o set decisivo. João entrou em quadra transformado, só a vitória importava. Na segunda vez em que Prizmic sacou no set, o brasileiro aproveitou e converteu a quebra. A cada ponto conquistado, Fonseca explodia em vibração junto com a torcida brasileira presentes nas arquibancadas de Roland Garros. O carioca seguiu com grande ritmo e com 3 horas e 28 minutos de jogo, venceu e se classificou para a próxima fase.



Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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