Crystal Palace bate o Rayo Vallecano e conquista a Conference League

O Crystal Palace faturou o título da Conference League pela primeira vez com vitória por 1 x 0 sobre o Rayo Vallecano. A partida ocorreu em Leipzig, na Alemanha, e o francês Mateta foi o herói da equipe inglesa na tarde desta quarta-feira (27/5).

A edição 2025/2026 foi a quinta da Conference League, a terceira com um campeão inglês. Antes do Crystal Palace, Chesela (2024/2025) e West Ham (2022/2023) ergueram o terceiro do torneio europeu.

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Com o título do Crystal Palace, a Europa pode ter, pela primeira vez, desde a criação da Conference League, um domínio inglês. Na última semana, o Aston Villa faturou a Europa League diante do Freiburg. Agora, basta o Arsenal vencer o PSG na decisão da Champions League para o país faturar a tríplice coroa.

O Crystal Palace vem de temporada ruim na Premier League, mas está conquistando espaço dentre os grandes da Inglaterra nos últimos anos. A equipe venceu a FA Cup em 2024 sobre o Manchester City e, em teoria, garantiria vaga na Europa League nesta temporada. Porém, devido ao controle do clube pelo grupo que detém as ações do Lyon, foi "rebaixado".

Por outro lado, o Rayo Vallecano também teve a oportunidade de ganhar o primeiro título continental. A equipe sediada em Vallecas, no subúrbio de Madri, foi fundada por operários em meio à ditadura de Francisco Franco. Hoje, lutam por causas sociais e possuem uma das torcidas mais engajadas do mundo, combatendo todo tipo de preconceito no meio do futebol.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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