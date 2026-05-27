Memphis puxa a lista de convocados da Holanda para a Copa

Memphis Depay é o maior artilheiro da história da seleção holandesa: 55 gols em 108 jogos - (crédito: John Thys/AFP)

A Holanda anunciou, nesta quarta-feira (27/5), a convocação para a Copa do Mundo. Vice-campeã em 1974, 1978 e 2010, a Laranja sonha com o título inédito, sob a batuta do treinador Ronald Koeman. O destaque da lista de 26 nomes é o atacante Memphis Depay, do Corinthians.

Ao ser chamado pelo treinador Ronald Koeman, Memphis Depay se tornou o primeiro jogador europeu convocado para a Copa atuando no Brasil. Ele liderará o esquadrão na fase de grupos contra Japão, Suécia e Tunísia, depois das participações nas edições de 2014 e 2022.

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Mas nem só de Memphis vive a Holanda de Ronald Koeman. Nomes como o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool, e Frankie De Jong, do Barcelona, também carregam expectativas geradas pelos torcedores.

A estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026 será contra o Japão, em 14 de junho. Seis dias depois, encara a Suécia. A classificatória será encerrada contra a Tunísia, em 25/6.

Todos os convocados

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);

Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham);

Meias: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton);

Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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