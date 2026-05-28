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FUTEBOL INTERNACIONAL

Argentina divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026 com Messi na lista

Atual campeã mundial, time comandado por Lionel Scaloni mantém base vencedora do Catar e aposta na mistura entre experiência e nova geração

Messi lidera lista da Argentina para defender o título Mundial em 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / AFA / Seleccion Argentina)
Messi lidera lista da Argentina para defender o título Mundial em 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / AFA / Seleccion Argentina)

A Argentina divulgou na noite desta quinta-feira (28/5) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Atual campeã, a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni chega novamente como uma das favoritas ao título e mantém boa parte da base que conquistou o Mundial do Catar em 2022.

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Como já era esperado, Lionel Messi está entre os nomes chamados e deve disputar aquela que pode ser a última Copa de sua carreira. Aos 38 anos, o craque segue como principal referência técnica da equipe.

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No gol, Emiliano Martínez segue como titular absoluto após o protagonismo na conquista do último Mundial. O meio-campo também mantém a espinha dorsal campeã do mundo, com nomes como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Giovani Lo Celso. A lista ainda abre espaço para jovens promessas, como Barco e Nico Paz.

Já no ataque, além de Messi, a Argentina aposta na força ofensiva de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, dois dos principais nomes da nova geração da Albiceleste.

Convocados da Argentina para a Copa do Mundo 2026:

Goleiros: Musso, Rulli e Emiliano Martínez.

Defensores: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Medina e Molina.

Meio-campistas: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister e Enzo Fernández.

Atacantes: Julián Álvarez, Messi, Nico González, Almada, Simeone, Nico Paz, López e Lautaro Martínez.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/05/2026 21:47
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