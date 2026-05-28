Roland Garros: João Fonseca enfrenta Novak Djokovic nesta sexta

João Fonseca enfrentará Novak Djokovic (4) nesta sexta-feira na terceira rodada de Roland Garros, Grand Slam realizado em Paris. O sérvio, de 39 anos, é o maior vencedor de Grand Slams da história do tênis, enquanto o brasileiro, de 19 anos, busca o primeiro título deste nível da carreira. O confronto geracional ocorrerá a partir das 10h30, na Philippe-Chatrier, quadra principal do torneio.

“Sempre falava para o meu técnico que queria cair na chave do Djokovic. Eu sei que isso não vai durar muito tempo, então queria viver essa experiência [...] Para mim, é um grande prazer. Estou na terceira rodada de Roland Garros, isso já é um sonho. Vou aproveitar cada momento jogando contra um ídolo ", disse João, sobre o duelo.

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Para chegar à terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca superou o croata Dino Prizmic de virada, em cinco sets, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, em 3h27 de partida. Mesmo sem conquistar nenhum break point nos dois primeiros sets, o brasileiro cresceu no jogo, passou a explorar o forehand com mais agressividade e converteu seis dos sete break points criados nas três últimas parciais. Fonseca havia disputado sua primeira partida de cinco sets no Australian Open de 2025, quando foi eliminado por Lorenzo Sonego,desta vez, não deixou a oportunidade escapar.

Não por acaso, a vitória sobre Prizmic tem sabor especial. O croata chegou a Roland Garros em grande fase, após eliminar Djokovic no Masters 1000 de Roma, o mesmo Djokovic que João enfrentará na próxima rodada. Fonseca defendeu os pontos conquistados em 2025, quando também chegou à terceira rodada do French Open, e busca vencer o sérvio para alcançar as oitavas de final pela primeira vez.

Leia também: Em cinco sets, Fonseca vira contra Prizmic e enfrentará Djokovic.

Atual trigésimo colocado do ranking mundial, João já mediu forças com todos os jogadores que configuram o top-3 do ranking mundial neste ano, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

“Gosto de jogo grande, gosto de jogos em que a vibe é diferente. Então é partir com tudo, cabeça totalmente em desfrutar e aproveitar a partida, mas obviamente querendo ganhar”, afirmou João sobre o duelo.

Para chegar a terceira rodada, Novak Djokovic venceu o francês Valentin Royer em 3 sets a 1, e chegou a mais uma rodada de Roland Garros. Adversário de João, o sérvio afirmou gostar do estilo de jogo do brasileiro. "Eu simplesmente amo como ele joga os grandes pontos. Corajoso, um rebatedor muito limpo, um jogador versátil. Vi um pouco do meu jogo no jogo dele", .

Djokovic dispensa apresentações, na coletiva após a vitória sobre Prizmic, o João Fonseca chamou o sérvio de GOAT (melhor de todos os tempos) repetidas vezes. Não é difícil entender o porquê, Djokovic construiu o currículo mais completo da história do tênis, com todos os quatro Grand Slams, todos os nove troféus de Masters 1000, o título do ATP Finals e o ouro olímpico. Os 24 Grand Slams, 40 títulos de Masters e mais de 400 semanas como número 1 do mundo são recordes absolutos, e ele é o único jogador a vencer todos os nove eventos de Masters 1000 ao longo da carreira.

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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