Torcida aprova aposta de Ancelotti em Endrick e Rayan

Endrick e Rayan vão ser os mais jovens do Brasil na Copa desde Ronaldo em 1994 - (crédito: Fotos: Rafael Ribeiro / CBF)

A convocação de Endrick e Rayan para a Copa do Mundo mostra que Carlo Ancelotti pretende equilibrar experiência e renovação na Seleção Brasileira. Aos 19 anos, os dois atacantes se tornaram os jogadores mais jovens chamados pelo Brasil para um Mundial desde Ronaldo, campeão mundial em 1994 com apenas 17 anos e nove meses.

A diferença de idade entre os dois é mínima. Endrick nasceu em 21 de julho de 2006, enquanto Rayan veio ao mundo apenas 13 dias depois, em 3 de agosto do mesmo ano.

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Na Granja Comary, em Teresópolis, a presença da dupla no elenco foi bem recebida pelos torcedores que acompanharam a chegada da Seleção. Em entrevista ao J10, o torcedor Ricardo Siqueira demonstrou confiança nos jovens e comparou o momento vivido pelos dois ao início da trajetória de grandes craques brasileiros em Copas do Mundo.

"Eu acho que apesar da pouca idade, são dois atletas que já têm mostrado experiência lá na Europa. E acho que eles são o futuro realmente da seleção e que vão trazer alegria para a galera nessa Copa. Eu acho que os dois tem o potencial de resolver ir numa bola individual e é isso que a gente espera dos dois.

Ricardo ainda destacou que talento e personalidade podem pesar mais do que a idade em uma competição como a Copa do Mundo.

"Quando o cara é craque ele consegue decidir, mesmo jovem. A gente viu isso aí com o Ronaldo. Outros craques que a seleção já teve também com pouca idade conseguiram mostrar aí o seu valor.

Rayan e Endrick tiveram ascensão meteórica para ir a Copa do Mundo

Entre os dois, Rayan viveu uma ascensão mais rápida até chegar ao grupo principal da Seleção. Revelado pelo Vasco da Gama e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante estreou com a camisa da Amarelinha apenas na última Data Fifa, em março deste ano.

Mesmo com somente 15 minutos disputados pela Seleção, na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, o jovem convenceu a comissão técnica e garantiu presença no Mundial.

Endrick, por outro lado, já possui trajetória mais consolidada com a equipe principal. Revelado pelo Palmeiras aos 16 anos, o atacante atualmente defende o Lyon e soma 15 partidas pela Seleção, com três gols marcados.

Aliás, no amistoso contra a Croácia, também aproveitou bem os minutos recebidos. O camisa 9 sofreu um pênalti e participou diretamente do terceiro gol brasileiro, marcado por Gabriel Martinelli.