Saiba prazo final para manter ou cortar o lesionado Neymar da Copa do Mundo

Seleção Brasileira vai dar mais 15 dias para ver se corta Neymar ou não - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Mesmo com a lesão grau dois na panturrilha direita, Neymar ainda segue nos planos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A CBF decidiu aguardar a recuperação do atacante do Santos antes de definir qualquer possível corte do elenco comandado por Carlo Ancelotti. Pelas regras da Fifa, a comissão técnica ainda terá um prazo considerável para avaliar a condição física do jogador.

A lista final para o Mundial precisa estar sendo enviada oficialmente até o dia 1º de junho. Depois disso, mudanças só podem acontecer em situações específicas, como lesão grave ou doença. Ainda assim, o regulamento permite alterações até 24 horas antes da estreia da equipe na competição, desde que a substituição acabe sendo aprovada pela Fifa e o novo convocado faça parte da lista preliminar.

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"Um jogador indicado na lista final poderá ser substituído por um jogador da lista prévia apenas em caso de lesão grave ou doença, até 24 horas antes do início da primeira partida da sua equipe na Copa do Mundo. Quaisquer exceções deverão ser aprovadas pela Fifa", diz o regulamento do Mundial.

As seleções, porém, não são obrigadas a realizar trocas mesmo diante de um problema físico. O regulamento exige apenas que os elencos tenham entre 23 e 26 atletas inscritos. Na Copa de 2022, por exemplo, o técnico Didier Deschamps optou por não substituir Benzema após a lesão sofrida pelo atacante francês antes do torneio.

O Brasil fará sua estreia diante do Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium. Com isso, qualquer alteração envolvendo Neymar ou outro atleta do grupo precisa estar sendo comunicada à Fifa até o dia 12.

Qual a expectativa do Brasil em relação a Neymar

Internamente, a expectativa da comissão médica ainda é cautelosa. O chefe do departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, trabalha com um período de recuperação entre duas e três semanas a partir desta quinta-feira. Em um cenário mais otimista, Neymar teria condições de atuar já contra Marrocos, embora essa possibilidade esteja sendo considerada remota neste momento. Assim, o foco passa a ser a segunda rodada da fase de grupos, diante do Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia.

Enquanto Neymar segue em recuperação, a Seleção Brasileira se prepara para os últimos compromissos antes do Mundial. Neste domingo (31/5), às 18h, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, em amistoso de despedida diante da torcida. Por fim, na próxima segunda-feira, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito no dia 6, em Cleveland.